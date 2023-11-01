Газета Дело

Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

Праздник возвращается. Как иркутский бизнес отпразднует Новый год

После трех лет вынужденного перерыва новогодние корпоративы берут реванш. Люди хотят праздника и общения. Инга Мунина, основатель компании «Аврора Кейтеринг», отмечает, что иркутские компании гораздо активнее, чем в прошлом году, бронируют даты на декабрь. А возможности кейтеринга позволяют выйти за рамки традиционного банкета в ресторане и отпраздновать Новый год необычно.

<p>Инга Мунина. Фото из архива компании</p>

Инга Мунина. Фото из архива компании

Для немаленькой компании

В Иркутске не так много ресторанов, готовых принять сразу 400-500 гостей. Поэтому для крупных организаций с несколькими сотнями сотрудников выходом может стать аренда вместительной площадки с выездным ресторанным обслуживанием. Это могут быть как классические, так и совершенно нестандартные форматы подачи. Меню, сервировка, декор, костюмы официантов в стилистике мероприятия создадут необходимую атмосферу и настроение гостям.

«Новый год – хороший повод превратить угощение в праздничное шоу. У нас более 20 вариантов анимационных гастрономических станций: молекулярная, барбекю-шоу, станции напитков, мороженого и десертов, где гости могут поучаствовать в составлении своего оригинального блюда. По желанию заказчика мы можем придумать и нечто совершенно новое», – подчеркивает Инга Мунина.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

Новый год с доставкой в офис

Не все компании готовы нести расходы на полноценный банкет в ресторане, однако оставлять коллектив совсем без праздника руководители бизнеса тоже не хотят. На этот случай «Аврора Кейтеринг» предлагает выездное обслуживание на рабочем месте.

«Мы встречаем сотрудников утром в офисе фуршетными столами с новогодней сервировкой и предлагаем угощения. Или наоборот – завершаем последний или предпоследний рабочий день небольшим праздничным фуршетом. Быстро, вкусно, поднимает настроение. Бюджет мероприятия в этом случае не превысит 1,5-2,5 тысяч рублей на человека, причем это будет полноценное угощение с горячими закусками», – рассказывает Инга Мунина.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

Деликатес в подарок

2020 год ввел моду на гастробоксы – ассорти закусок, упакованных в индивидуальные коробки, которые можно доставить в любую точку: на дом, в офис, в отель. Пандемия прошла, а формат сохранил популярность. Это хорошее решение, если не все сотрудники могут принять участие в корпоративе: кто-то дежурит на работе или подразделения компании находятся в разных городах, а хочется, чтобы праздник объединил всех.

«Коробка с деликатесами становится все более популярна и в качестве подарка. Календари, кружки, варежки с корпоративной символикой уже уходят в прошлое. А набор изысканных закусок в брендированной упаковке всегда будет к месту», – отмечает Инга Мунина.

Можно выбрать любое наполнение: мясные, рыбные закуски, сладости, шоколад, дополнить набор мини-бутылкой игристого. «Аврора Кейтеринг» может также организовать развоз и индивидуальную доставку гастробоксов.

«Мы располагаем огромным опытом в организации мероприятий самого разного масштаба – от приватных на два-три десятка гостей до приемов на полторы тысячи человек – в разных точках Иркутской области и даже соседних регионов. Собственное производство, склад технологического оборудования, посуды и мебели, работа флористов и декораторов позволяют устроить праздник, который запомнится надолго», – резюмирует основатель компании «Аврора Кейтеринг».

 

Как сделать праздник необычным

Гастрономические анимационные станции – это целое направление в кейтеринге. Необычность формата в том, что гости не просто съедают угощение, а наблюдают процесс приготовления и даже сами могут поучаствовать в нем. А подача блюда превращается в перформанс.

Пицца-станция

Интересный вариант для вечеринки в итальянском стиле. Шеф-повар готовит пиццу в специальной мобильной печи, которая – что важно – разрешена для использования в помещениях и на мероприятиях. Само действо и запах свежей корочки придают празднику особый колорит.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

Молекулярное шоу

Одно из самый необычных и зрелищных направлений. Гостей привлекают необычные сочетания продуктов, цвета, эксперименты со вкусами. Жидкий азот, используемый в приготовлении блюд, дает красивый дым, и работа поваров кажется магическим ритуалом.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

Карвинг-станция

Заранее приготовленные блюда: буженина, ростбиф, филе рыб – красиво нарезаются шеф-поваром и подаются персонально каждому гостю. В течение всего вечера блюда на станции подогреваются специальными лампами.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

7 (914) 8-994-559
кейтеринг-иркутск.рф

Реклама. ООО "Ресторан Арлекино-2". erid:LdtCK5dyg

<p>Инга Мунина. Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p>
/ Газета Дело /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1268)

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Иркутская область»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело