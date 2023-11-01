Праздник возвращается. Как иркутский бизнес отпразднует Новый год

После трех лет вынужденного перерыва новогодние корпоративы берут реванш. Люди хотят праздника и общения. Инга Мунина, основатель компании «Аврора Кейтеринг», отмечает, что иркутские компании гораздо активнее, чем в прошлом году, бронируют даты на декабрь. А возможности кейтеринга позволяют выйти за рамки традиционного банкета в ресторане и отпраздновать Новый год необычно.

Инга Мунина. Фото из архива компании

Для немаленькой компании

В Иркутске не так много ресторанов, готовых принять сразу 400-500 гостей. Поэтому для крупных организаций с несколькими сотнями сотрудников выходом может стать аренда вместительной площадки с выездным ресторанным обслуживанием. Это могут быть как классические, так и совершенно нестандартные форматы подачи. Меню, сервировка, декор, костюмы официантов в стилистике мероприятия создадут необходимую атмосферу и настроение гостям.

«Новый год – хороший повод превратить угощение в праздничное шоу. У нас более 20 вариантов анимационных гастрономических станций: молекулярная, барбекю-шоу, станции напитков, мороженого и десертов, где гости могут поучаствовать в составлении своего оригинального блюда. По желанию заказчика мы можем придумать и нечто совершенно новое», – подчеркивает Инга Мунина.

Фото из архива компании

Новый год с доставкой в офис

Не все компании готовы нести расходы на полноценный банкет в ресторане, однако оставлять коллектив совсем без праздника руководители бизнеса тоже не хотят. На этот случай «Аврора Кейтеринг» предлагает выездное обслуживание на рабочем месте.

«Мы встречаем сотрудников утром в офисе фуршетными столами с новогодней сервировкой и предлагаем угощения. Или наоборот – завершаем последний или предпоследний рабочий день небольшим праздничным фуршетом. Быстро, вкусно, поднимает настроение. Бюджет мероприятия в этом случае не превысит 1,5-2,5 тысяч рублей на человека, причем это будет полноценное угощение с горячими закусками», – рассказывает Инга Мунина.

Фото из архива компании

Деликатес в подарок

2020 год ввел моду на гастробоксы – ассорти закусок, упакованных в индивидуальные коробки, которые можно доставить в любую точку: на дом, в офис, в отель. Пандемия прошла, а формат сохранил популярность. Это хорошее решение, если не все сотрудники могут принять участие в корпоративе: кто-то дежурит на работе или подразделения компании находятся в разных городах, а хочется, чтобы праздник объединил всех.

«Коробка с деликатесами становится все более популярна и в качестве подарка. Календари, кружки, варежки с корпоративной символикой уже уходят в прошлое. А набор изысканных закусок в брендированной упаковке всегда будет к месту», – отмечает Инга Мунина.

Можно выбрать любое наполнение: мясные, рыбные закуски, сладости, шоколад, дополнить набор мини-бутылкой игристого. «Аврора Кейтеринг» может также организовать развоз и индивидуальную доставку гастробоксов.

«Мы располагаем огромным опытом в организации мероприятий самого разного масштаба – от приватных на два-три десятка гостей до приемов на полторы тысячи человек – в разных точках Иркутской области и даже соседних регионов. Собственное производство, склад технологического оборудования, посуды и мебели, работа флористов и декораторов позволяют устроить праздник, который запомнится надолго», – резюмирует основатель компании «Аврора Кейтеринг».

Как сделать праздник необычным

Гастрономические анимационные станции – это целое направление в кейтеринге. Необычность формата в том, что гости не просто съедают угощение, а наблюдают процесс приготовления и даже сами могут поучаствовать в нем. А подача блюда превращается в перформанс.

Пицца-станция

Интересный вариант для вечеринки в итальянском стиле. Шеф-повар готовит пиццу в специальной мобильной печи, которая – что важно – разрешена для использования в помещениях и на мероприятиях. Само действо и запах свежей корочки придают празднику особый колорит.

Фото из архива компании

Молекулярное шоу

Одно из самый необычных и зрелищных направлений. Гостей привлекают необычные сочетания продуктов, цвета, эксперименты со вкусами. Жидкий азот, используемый в приготовлении блюд, дает красивый дым, и работа поваров кажется магическим ритуалом.

Фото из архива компании

Карвинг-станция

Заранее приготовленные блюда: буженина, ростбиф, филе рыб – красиво нарезаются шеф-поваром и подаются персонально каждому гостю. В течение всего вечера блюда на станции подогреваются специальными лампами.

Фото из архива компании

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