Названа стоимость новогоднего стола в «Слате»

Торговая сеть «Слата» посчитала, как изменились цены на традиционные новогодние блюда и продукты.

Почти 67% жителей России планируют встретить 2024 год дома. В гости отправится каждый 9-й участник опроса. Встречать Новый год в ресторане намерены только 2% россиян, принявших участие в опросе. Почти 43% опрошенных заявили о намерении потратить на новогодний стол от 1 до 3 тысяч рублей, что говорит о том, что отказываться от семейного новогоднего стола жители России не планируют, но к тратам подходят с умом.

Символом наступающего 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон. Этот год лучше встречать за красиво украшенным новогодним столом. Обязательные атрибуты – свечи или гирлянды, скатерть и декор с красными или золотыми элементами. В качестве декора используйте мандарины – положите ровно восемь штук как символ 2024 года, означающий бесконечность.

– Мандарины могут быть любыми тем более, что в новогодние праздники в магазинах «Слата» огромный ассортимент этих фруктов. В течение прошлого года жители Иркутской области съели почти 700 тонн мандаринов, 200 тонн приходится только на декабрь. Спрос повышается с каждым годом, поэтому в 2024-м в «Слату» завезут на 50 тонн этих фруктов больше, – поделилась руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

– Цитрусовые на наших прилавках присутствуют круглый год, а самый большой выбор мандаринов, конечно, в декабре, – рассказывает Андрей Зудов, руководитель направления ВЭД и закупок ФРОВ ТС «Слата». – Фрукты привозят в основном из Китая, Марокко, Египта, Турции, ЮАР. По этому списку понятно, что самые вкусные сорта мандаринов растут там, где много тепла и света. Первое место по географии определенно будет за мандарином из КНР, следом уже всем известные марокканские мандарины с фирменным черным ромбиком Maroc и турецкий мандарин. На российских прилавках обычно встречаются такие сорта, как клементин, муркотт – самые сладкие, а также надоркотт, сатсума. Все сорта присутствуют в продаже сети супермаркетов «Слата».

Традиционно сладости пользуются спросом среди жителей Иркутской области. Шоколадные батончики, драже, жевательные конфеты актуальны в любое время года, а зимой растет спрос на шоколад, конфеты, леденцы с символикой нового года.

Классические детские подарки в виде наборов конфет в этом году продаются лучше брендовых предложений. Цены радуют – можно купить наборы в сегменте до 100, 200, 300 рублей и выше. По итогам ноября лидером продаж стал новогодний подарок «Кубик с символикой года» (250 граммов сладостей за 149,99 рублей). Кстати, «Слата» часто выручает сладкими подарками иркутян, которые не успевают купить небольшие презенты для коллег, друзей или их детей – здесь можно выбрать на любой вкус.

В этом году в супермаркетах «Слата» расширялся ассортимент гастрономов – мясные и рыбные деликатесы, колбасы, красная и вяленая рыба, натуральная икра, большой выбор сыров – все это можно купить с приятными скидками по акции. Анализ, проведённый отделом ценообразования сети «Слата», показал, что цены на натуральную икру, сыры и мясные деликатесы остались на уровне прошлого года.

Новогодний стол не обходится без традиционных оливье и селедки под шубой. Каждый год «Слата» подсчитывает так называемый «Индекс оливье». В этом году стоимость классического салат немного выше – на 6%, чем в прошлом году.

Во сколько обойдется привычный набор продуктов для оливье:

горошек (400 граммов);

маринованные огурцы (680 граммов);

яйцо (десяток 2-й категории);

докторская колбаса (500 граммов);

картофель (1 килограмм);

морковь (1 килограмм);

майонез (400 граммов).

Итого – 905 рублей. Так как в России новогодний оливье в шутку измеряют «тазиками», то такое количество продуктов как раз хватит и для завтрака 1 января.

Рост стоимости произошел из-за удорожания в этом году картофеля, моркови и яйца. В прошлом же году именно эти продукты были, особенно овощи, были в два раза дешевле к ценам 2022 года.

Сельдь под шубой – аналогично: ценовое повышение овощей и сельди способствовало росту цены в среднем на 10% и обойдется он в этом году в среднем в 670 рублей.

Если же покупатели хотят задобрить Дракона азиатскими и китайскими блюдами на столе, то в магазинах отдельно представлены товары на полке под названием «Вкусы Азии» с широким выбором таких товаров.