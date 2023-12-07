ИНК и авиакомпания «ЮТэйр» заключили договор об авиаперевозках в Усть-Кут

Иркутская нефтяная компания (ИНК) и авиакомпания «ЮТэйр» заключили договор о чартерных и регулярных перевозках по маршруту Иркутск-Усть-Кут-Иркутск. Подписание состоялось 6 декабря в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В рамках сотрудничества «ЮТэйр» будет перевозить сотрудников Иркутской нефтяной компании и жителей региона в Усть-Кут, где находится первый в Восточной̆ Сибири завод по выпуску полимеров из этана. Завод является частью крупномасштабного газохимического кластера ИНК, в который входят предприятия по добыче, подготовке, транспортировке и переработке сырья в продукт c высокой добавленной стоимостью.

Для выполнения программы полетов «ЮТэйр» с апреля 2024 г. задействует самолеты ATR 72-500. Ежедневные перелеты будут осуществляться на комфортабельных турбовинтовых ATR-72 вместимостью 70 человек — одни из самых экологичных самолетов с уменьшенным расходом топлива и сниженным выбросом CO2. Это единственный самолет такого размера, который позволяет получить расход топлива в пределах 3 кг на 100 пасс-км. Кроме того, планируются вертолетные перевозки сотрудников и грузов на производственные объекты.

Также в рамках соглашения с правительством Иркутской области «Авиакомпания «ЮТэйр» в течение трех лет готова инвестировать в развитие аэропорта Усть-Кута 100 млн рублей.

- Реконструкция аэропорта Усть-Кута имеет очень важное значение. Это один из крупнейших местных аэропортов Иркутской области. Через него в северные посёлки и на месторождения добираются тысячи людей, осуществляется доставка грузов. Терминал находится в собственности авиакомпании «ЮТэйр», а аэродромная инфраструктура: взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перрон, места стоянки воздушных судов – в федеральной. Правительство Иркутской области максимально заинтересовано в их реконструкции и приложит усилия по содействию организации работ. Также налажено взаимодействие Иркутской нефтяной компании и «ЮТэйр». Это тоже делается в интересах жителей Усть-Кута, где находится завод, который является частью крупномасштабного газохимического кластера, – сказал Игорь Кобзев.

— Мы являемся отраслевыми лидерами на рынке перевозок для компаний нефтегазового комплекса и гордимся стать важной частью логистического обеспечения грандиозного проекта Иркутской нефтяной компании. Уверен, что заключенные контракты — это начало длительного сотрудничества. Впереди у нашего нового Клиента множество масштабных бизнес-задач, и авиатранспортная поддержка Группы «ЮТэйр» — мы в этом уверены — поможет в их успешном решении, — рассказал генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов.

- На протяжении нескольких лет Иркутская нефтяная компания совместно с региональными властями пытается решить вопрос реконструкции аэропорта Усть-Кута. Надеюсь, что соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Ютэйр» - это не только новая возможность для жителей региона совершать безопасные и комфортные авиаперелеты, но и отправная точка для развития инфраструктуры аэродрома и аэровокзального комплекса, а в будущем и развития межрегиональных рейсов, - поделился генеральный директор, председатель Правления ИНК Яков Гинзбург.

В ноябре 2023 г. состоялось рабочее совещание по разработке вариантов улучшения обслуживания пассажиров аэропорта в Усть-Куте. Заседание прошло под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в нем участвовали глава авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов (собственник аэровокзального комплекса в Усть-Куте) и глава ИНК Яков Гинзбург. По итогам совещания стороны приняли решение о необходимости ремонта аэропорта.