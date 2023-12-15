Изменения в системе «КонсультантПлюс»: Основные изменения в налоговом законодательстве в 2024 году

Не позднее 25 января нужно сдать расчет по взносам за 2023 год по новой форме.

Не позднее 25 января нужно впервые подать ЕФС-1 со сведениями о периодах работы.

С 1 января нельзя вместо уведомления направлять в банк платежное поручение со статусом 02.

С 1 января пояснения к сообщению об исчисленных налогах нужно подавать по новой форме.

С 1 января на 308 тыс. руб. увеличивается предельная база по взносам.

С 1 января компенсации удаленным и разъездным работникам нормируют в целях НДФЛ и взносов.

С 1 января с доходов зарубежных удаленных работников нужно удерживать 13% НДФЛ.

С 1 января увеличивают размер соцвычетов и упрощают порядок их предоставления.

С 1 января уточняют правила начисления транспортного налога при гибели, уничтожении или розыске ТС.

С 1 января корректируют порядок уплаты налога при изменении места нахождения транспорта.

С 1 января при гибели объекта налог на имущество прекратят начислять без заявления.

С 1 января действует форма уведомления для расчета земельного налога по некоторым видам участков.

С 1 января могут оштрафовать за неподачу расчета о выплаченных иностранным организациям доходах.

С 1 января проще подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте.

С 1 января освобождение от НДС услуг общепита зависит от среднемесячных выплат физлицам.

С 1 января больше детских товаров попадают под ставку НДС 10%.

С 1 января действуют новые перечни медтоваров для льгот по НДС.

С 1 января организация на УСН при смене регистрации платит налог по новой ставке.

С 1 января хранить документы бухучета можно только в России.

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