Основные изменения в трудовом законодательстве в 2024 году

К чему готовиться

С 1 марта увеличат минимальный заработок ряда высококвалифицированных иностранцев.

Федеральный закон от 10.07.2023 № 316-Ф

Большинству высококвалифицированных иностранных специалистов нужно будет платить не менее 750 тыс. руб. из расчета за один квартал.

С 25 февраля расширят трудовые гарантии для одиноких родителей.

Федеральный закон от 14.02.2024 № 12-ФЗ

Работодатели не смогут увольнять по своей инициативе сотрудников, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Сейчас эта гарантия действует, пока ребенку не исполнится 14 лет.

В ряде случаев увольнение таких сотрудников по инициативе работодателя допускают, например, при ликвидации организации или однократном грубом нарушении обязанностей.

Последние изменения

С 30 января вступили в силу поправки о компенсации за задержку неначисленных выплат.

С 8 января расширили перечень индикаторов риска для проверок работодателей.

С 7 января начала действовать новая форма ходатайства о привлечении высококвалифицированного иностранца.

С 1 января изменили ряд форм для работодателей, принимающих иностранцев.

С 1 января уточнили обязанности работодателей по информированию службы занятости.

С 1 января повысили предельный возраст отсрочки от армии для ИТ-специалистов.

С 1 января обновили правила аттестации медиков и фармацевтов на квалификационную категорию.

С 1 января заработал национальный стандарт для тех, кто хочет применять или уже применяет принципы ориентированности на человека.

С 1 января размер МРОТ – 19 242 руб. в месяц.

До 1 января следовало привести численность иностранных работников в соответствие с их допустимой долей в отрасли.