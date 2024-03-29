Три причины, по которым состоятельные инвесторы выбирают ИДУ

Инвесторы с большим капиталом все чаще выбирают индивидуальное доверительное управление (ИДУ), говорит Татьяна Степанова, директор Иркутского филиала «БКС Мир инвестиций». По ее словам, в последние год-два доля состоятельных клиентов в компании существенно выросла. Заметно увеличился и объем их портфеля. На круглом столе, организованным Газетой Дело, эксперт рассказала, почему крупные инвесторы по всей стране отдают предпочтение ИДУ.

Татьяна Степанова, директор Иркутского филиала «БКС Мир инвестиций».

Фото: Андрей Фёдоров

– Люди с крупным капиталом неизменно сохраняют высокий интерес к инвестициям, при этом им нужен индивидуальный подход. Как правило, состоятельные клиенты получают профессиональное сопровождение на постоянной основе: их капиталом управляют личные финансовые советники, персональные брокеры, управляющие активами. Кроме того, таким инвесторам предлагаются не только финансовые, но и нефинансовые услуги, решение самых нетривиальных задач и вопросов – от аудита портфеля до помощи с ВНЖ.

1. Индивидуальный подход

ИДУ позволяет выработать персональную стратегию инвестирования, которая формируется на основе постоянного диалога управляющего с конкретным инвестором с учетом всех его предпочтений по рискам, доходности, юрисдикциям и так далее. С помощью такого индивидуального управления можно работать и с облигациями, в том числе замещающими, и с акциями, и с другими инструментами.

2. Минимум забот

Инвестиционные запросы состоятельных клиентов могут быть самыми разными. При этом у большинства инвесторов нет достаточного количества времени, чтобы ежедневно погружаться в рынок. Именно для них и полезен сервис ИДУ (его еще могут называть Advisory): в этом случае все заботы можно переложить на плечи управляющих активами – и вовлекаться в процесс минимально.

3. Экспертиза и аналитика

Профессиональный управляющий, помимо многолетнего опыта на рынке, обладает еще и всеми дополнительными ресурсами компании, которую представляет. За каждым управляющим стоит целая команда аналитиков, обладающих сильной экспертизой, – каждый в своей нише. Все вместе они предоставляют ежедневный анализ рынка и помогают состоятельным инвесторам найти оптимальные решения с учетом финансовых и жизненных целей.