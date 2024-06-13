Быть причастным к чему-то большому. Чем Грандстрой привлекает сотрудников

Создавать тренды в строительстве и благоустройстве, спроектировать лучший* в России жилой комплекс – и вновь поднять планку для всего рынка, выходя на новый проект, – так работает иркутская строительная компания «ГРАНДСТРОЙ». Следуя принципам созидательного бизнеса, девелопер думает не только о клиентах, но и о сотрудниках, стремясь быть для них работодателем №1. Расти в профессии, общаться с лучшими федеральными экспертами, заниматься спортом и английским – вот лишь некоторые возможности, которые есть у специалистов компании «ГРАНДСТРОЙ». В компании рассказали, почему сегодня важно быть больше, чем просто местом работы с 9.00 до 18.00.

Фото из архива компании

Быть лидером

За 19 лет компания «ГРАНДСТРОЙ» прошла путь от небольшого регионального застройщика до девелопера, который не просто строит жилье комфорт- и бизнес-класса, а формирует новую среду, новый образ жизни как для своих резидентов, так и в целом для Иркутска.

Сегодня компания занимает первые строчки в федеральных рейтингах. Входит в ТОП-5 рейтинга застройщиков России по потребительским качествам жилья (по данным ЕРЗ на 01.06.2024), с 2016 года ежегодно является обладателем золотого знака «Надежный застройщик России». Кроме того, в 2023 году компания «ГРАНДСТРОЙ» была номинирована на звание «Девелопер года» федерального конкурса Urban Awards. Флагманский проект – ЖК СОЮЗ PRIORITY, – который «ГРАНДСТРОЙ» реализует сейчас, признан лучшей новостройкой в России номинация многоэтажные дома комплексом-новостройкой в России. А недавно девелопер анонсировал ЖК «Бродский», который задаст новые тренды и стандарты для всего рынка недвижимости, станет архитектурным украшением города.

Поднимать планку каждый раз непросто, каждый раз – это вызов самим себе, говорят в компании «ГРАНДСТРОЙ». Но это и пространство для роста: всей компании и каждого ее сотрудника. А еще – возможность быть причастным к чему-то большему, чем просто квадратные метры.

ЖК СОЮЗ PRIORITY. Из архива компании

Открываться новому

Проекты компании «ГРАНДСТРОЙ» – результат работы большой команды, в которой важен вклад каждого. Компания глубоко и системно подходит к обучению своих специалистов. Ежегодно команда «ГРАНДСТРОЙ» участвует в серьезных обучающих программах, мероприятиях федерального уровня. Так, уже несколько лет каждую зиму сотрудники участвуют в Российской строительной неделе. Причем с недавнего времени в роли не только слушателей, но и спикеров. А каждое лето команда отправляется на форум «Движение» в Сочи. Это фронтир отечественного девелопмента, пожалуй, топовая площадка по обмену мнениями и опытом самых передовых компаний, возможность послушать лидеров отрасли, задать вопросы лучшим практикам как девеломпента, так и смежных отраслей: управление командой, продажи, digital, психологии, маркетинга. Так сотрудники становятся экспертами рынка федерального уровня.

ЖК "Бродский"

Непременной образовательной составляющей является и участие в урбан-турах по знаковым объектам жилого строительства Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и многим другим. Это позволяет вживую познакомиться с новыми трендами в строительстве, проектировании, архитектуре, благоустройстве, получить советы от непосредственных руководителей проектов, завести полезные связи и сформировать необходимый объем насмотренности. А затем – применить полученный опыт в Иркутске.

Например, компания «ГРАНДСТРОЙ» одной из первых в Иркутске перешла на BIM-технологии. При этом обучила работе с ними не только своих специалистов, но и подрядчиков – от прораба на объекте до сервисной компании, берущей ЖК на обслуживание.

Человек – главная ценность

С 2023 года на улицах Иркутска стали появляться баннеры с именами и портретами сотрудников компаний «ГРАНДСТРОЙ». Компания стала одной из немногих в Иркутске, образ которой в глазах горожан стали определять не только первые лица. Это часть ее корпоративной философии, в основе которой – человеческие ценности.

Сегодня в компании «ГРАНДСТРОЙ» работает более 50 человек: каждый – высокопрофессиональный специалист в своей области, будь то проектирование, формирование продукта или продажи. Костяк коллектива – больше 80% – работают в компании 5-10 лет, выросли вместе с ней. Но немало и тех, кто пришел в последние годы, привлеченный не только динамичным развитием девелопера, но и атмосферой, созданной внутри компании.

«У нас в коллективе два заслуженных строителя Иркутской области, – рассказывает Екатерина Прядко, генеральный директор «ГРАНДСТРОЙ». – И мы создали такой институт, как играющий тренер: опытные профессионалы в рабочем режиме передают опыт молодым специалистам».

«ГРАНДСТРОЙ» активно берет на работу студентов. Молодежи в компании нравится: современный офис, возможность заниматься спортом в одном из лучших клубов Иркутска, изучать английский язык… Есть у «ГРАНДСТРОЙ» и своя ипотечная программа для сотрудников. Кстати, новые квартиры они покупают только в объектах компании – строя и создавая новый уровень жизни не только для города, других иркутян, но и для себя.

«Наша главная задача – устойчивое развитие. Что бы ни происходило в мире, мы продолжаем работать и расти. Мы развиваем качества, которые позволяют компании не зависеть от кризисов. Одно из них – ставка на команду, которая растет и развивается вместе с компанией от проекта к проекту», – резюмирует Екатерина Прядко.

«Образование – драйвер развития»

Коллектив строительной компании «ГРАНДСТРОЙ» не понаслышке знает: образование – это драйвер развития. Сотрудники компании постоянно учатся, нарабатывают компетенции, обмениваются опытом. Новый проект «Грандстрой. Образование» вовлекает в процесс обучения не только специалистов компании, но и всех желающих иркутян.

Фото А. Федорова

«Осознавая определенные тренды в девелопменте – глобализация, создание мегагородов, демографический кризис, старение населения, – мы понимаем, какими будут сценарии жизни человека в дальнейшем, как будет развиваться Иркутск. С учетом этих трендов мы строим свои высокотехнологичные жилые комплексы. Важно рассказывать об этом – не только нашим будущим покупателям, но и всем иркутянам. Для этого мы запустили Школу новоселов. Наша задача – взаимодействие с людьми, получение обратной связи», – рассказывает Екатерина Прядко.

В рамках проекта «Грандстрой. Образование» участники посещают лекции и мастер-классы, на которых эксперты рассказывают о новых технологиях, дизайне, ремонте, управлении недвижимостью. В роли спикеров выступают как сотрудники компании «ГРАНДСТРОЙ», так и приглашенные эксперты из смежных отраслей.

По словам Екатерины Прядко, тематика лекций и мастер-классов в Школе не сводится только к техническим нюансам и новым технологиям. «Мы рассказываем обо всем, что интересует горожан. Еще одна цель проекта «Образование» в том, чтобы, взаимодействуя с покупателем, объяснить ему, что нужно делать, чтобы капитализация квартиры росла с течением времени. Так, чтобы можно было в перспективе продать ее дороже, независимо от того, как при этом будет развиваться рынок».

ЖК "Бродский"

Меняя облик города

«ГРАНДСТРОЙ» стремится создавать комфортную среду не только в границах своих проектов: компания активно участвует в преобразовании городских общественных пространств. Например, за свой счет сделала дорогу от «Точки будущего» к ЖК SUNCITY, высадила более 300 деревьев вдоль Байкальского тракта, разработала экономическое обоснование строительства школы в Университетском и ее концепцию. За свой счет в рамках государственно-частного партнерства компания проектирует дорогу в микрорайоне СОЮЗ, благоустроила березовую рощу и только за 2023 год озеленила более 16 га в парках Иркутска. В этом году при поддержке девелопера также откроется обновленная экспозиция фотокартин известного фотохудожника на острове Конном.



г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257,

БЦ «Академический», 1 этаж

55-15-15

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*Проект СОЮЗ Priority от компании Грандстрой занял первое место в номинации «Лучший комплекс-новостройка в Российской Федерации. Многоэтажные дома» в федеральном градостроительном конкурсе ТОП ЖК-2024.

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