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Опубликована программа празднования Дня России в Иркутске

12 июня во всех населенных пунктах страны отмечают День России, в том числе в Иркутске. В столице Приангарья состоится ряд мероприятий. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

С 12:00 в сквере Кирова будут работать интерактивные площадки.

В 14:00 на площади графа Сперанского начнется концертная программа «Сибирь моя, ты часть России», представленная творческой делегацией Иркутской области на ВДНХ во время Международной выставки «Россия».

В 16:00 на главной иркутской сцене начнется концерт Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Старейший хор нашей страны представит концертную программу «России звонкая душа».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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