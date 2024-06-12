Розничную продажу алкоголя ограничат в Иркутске в День России

В связи с празднованием Дня России в Иркутске ограничат розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования региона. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Сегодня не допускается реализация данной продукции в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий, а также в радиусе 100 метров от данных локаций:

площади имени графа Сперанского – с 14:00 до 19:00;

сквера имени Кирова – с 12:00 до 17:00.

Запрет не распространяется на кафе и рестораны.