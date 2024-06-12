Участок Баррикад в Иркутске закрыли до августа 2025 года

В Иркутске закрыли движение транспорта на участке улицы Баррикад от Маратовского кольца до пересечения с Фридриха Энгельса. Это связано с проведением реконструкции канализационных сетей и строительством теплового луча. Обновление объектов планируют завершить до 25 августа 2025 года, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Движение транспорта собирались закрыть уже в минувшие выходные, однако сроки пришлось немного сдвинуть в связи с необходимостью дополнительных согласований. Данный участок является непростым, потому важно было учесть все нюансы. В настоящее время проект утвержден городскими и региональными властями, а также Госавтоинспекцией», – прокомментировал председатель комитета городского обустройства администрации Сергей Чертков.

До лета следующего года транспорт будет объезжать реконструируемый участок по четырехполосной дороге, которая была создана для этих целей за рынками «Знаменский» и «Павловский».