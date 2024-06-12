Четыре пожилые братчанки отдали аферистам 2,5 млн рублей

Сразу четыре пожилые жительницы Братска стали жертвами мошенников. Они отдали около 2,5 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

В первом случае аферисты обманули 83-летнюю пенсионерку. Пожилой женщине позвонила незнакомка, которая представилась «сотрудником правоохранительного ведомства». Она пояснила, что дочь заявительницы стала виновницей ДТП. Во избежание привлечения к уголовной ответственности лжесотрудница потребовала передать деньги.

Потерпевшая сняла 380 тысяч рублей в отделении банка, а затем передала их двоим парням, одетым в классические костюмы.

Второй жертвой злоумышленников стала 93-летняя пожилая женщина. Мошенники использовали ту же легенду, но в этот раз вели диалог под видом следователей. Она перевела им 350 тысяч рублей.

Еще одна братчанка, которой 84 года, отдала аферистам 150 тысяч рублей, другая – 89-летняя женщина – свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», ведутся расследования.