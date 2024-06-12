У большинства иркутян испытательный срок не вызывает негатива

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, у какого количества экономически активных жителей Иркутска наличие испытательного срока на новой работе не вызывает дискомфорта. Результаты есть у SIA.RU.

«45% иркутян относятся к испытательному сроку при приеме на работу спокойно, 32% – с пониманием. Тем не менее у 14% наличие испытательного срока вызывает негатив: респонденты объясняют его недоверием работодателя к их компетенциям», – говорится в сообщении.

Отрицательно к подобной проверке кандидатов чаще относятся те, кто ранее не сталкивался с прохождением испытательного срока – 16% против 10% среди остальных.

Женщины чаще мужчин относятся к испытательному сроку спокойно и с пониманием: 81% против 73% соответственно. Чаще всего подобное отношение демонстрируют опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц – 89%.