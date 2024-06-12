В Иркутске открылась новая выставка Даши Намдакова

Выставка новой коллекции работ российского скульптора, художника-графика, ювелира и дизайнера Даши Намдакова «Ясновидение» открылась в галерее Виктора Бронштейна. Об этом рассказали в пресс-службе культурной организации.

«16 деревянных скульптур вдохновлены бурятскими мифами и легендами о связи физического и духовного миров», – говорится в сообщении.

Экспозицию дополняет саунд-арт композитора Дмитрия 2Dcube Ларионова.

Стоимость единого билета в галерею – от 100 до 300 рублей. Посетить выставку можно ежедневно с 11:00 до 21:00.