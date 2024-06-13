Торги долларом и евро приостановлены: как Банк России и Мосбиржа реагируют на санкции

США ввели новые санкции против России. В расширенные санкционные списки попали десятки физических и сотни юридических лиц, передает РБК сообщение американского Минфина. Так, ограничения введены против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) и Национального расчетного депозитария (НРД, выступает посредником в сделках с валютой на бирже).

Министерство финансов США предупредило о рисках вторичных санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, включая Сбербанк и ВТБ.

В связи с этим биржевые торги долларом и евро приостанавливаются, сообщил Банк России. Регулятор уточнил, что торги другими валютами и на других биржевых площадках будут продолжаться без изменений, а сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю».

– Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки, – подчеркивают в ЦБ. – Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.

Мосбиржа анонсировала планы по адаптации торгов к новым условиям, включая продолжение торгов по всем инструментам, кроме тех, что связаны с долларом США и евро.

С 13 июня 2024 года торги на бирже будут проводиться в соответствии с действующим регламентом:

на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;

на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро;

на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.

– Группа «Московская биржа» обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главная задача Московской биржи — обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки, — отмечается в сообщении.