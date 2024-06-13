Названы специалисты Иркутской области, которые оценивают себя выше работодателя

Служба исследований hh.ru выяснила, как часто зарплатные ожидания соискателей превышают суммы среднерыночных предложений от работодателей в Иркутской области.
Средняя ожидаемая зарплата в Иркутской области составила в мае 57,8 тыс. рублей, и на данный момент ожидания местных соискателей даже ниже предложений (средняя предлагаемая зарплата в регионе – 66,6 тыс. рублей).
Однако, в некоторых профессиональных направлениях соискатели оценивают себя выше, чем им готовы платить работодатели.
Наиболее значимый разрыв в сумме желаемых и предлагаемых зарплат сложился сейчас в сфере «Закупки»: средняя ожидаемая зарплата здесь составила 79,8 тыс. рублей, и это на 14,8 тыс. рублей выше текущих предложений работодателей. Далее следуют представители направлений «Безопасность» (ожидаемая зарплата – 52,9 тыс. рублей, выше предложений на 14,2 тыс. рублей), «Юристы» (ожидаемая зарплата – 63,3 тыс. рублей, выше предложений на 13,1 тыс. рублей), «Информационные технологии» (ожидаемая зарплата – 80 тыс. рублей, выше предложений в 11,8 тыс. рублей).
Кроме того, в числе работников, чьи зарплатные аппетиты опережают средние суммы предложений от компаний-работодателей – представители сфер:
- «Финансы, бухгалтерия»,
- «Управление персоналом, тренинги»,
- «Стратегия, инвестиции, консалтинг»,
- «Наука, образование»,
- «Административный персонал»,
- «Высший и средний менеджмент»,
- «Искусство, развлечения, массмедиа».
«Опережающий рост ожидаемых зарплат в ряде направлений обусловлен, прежде всего, дефицитом кадров: повышение своей стоимости в ситуации огромного выбора предложений о работе – простой и понятный способ улучшить свои условия труда. В свою очередь, когда это становится мейнстримом, работодатели вынуждены подтягивать свои зарплатные предложения к тем суммам, которые «диктуют» соискатели», – комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.