Названы специалисты Иркутской области, которые оценивают себя выше работодателя

Служба исследований hh.ru выяснила, как часто зарплатные ожидания соискателей превышают суммы среднерыночных предложений от работодателей в Иркутской области.

Средняя ожидаемая зарплата в Иркутской области составила в мае 57,8 тыс. рублей, и на данный момент ожидания местных соискателей даже ниже предложений (средняя предлагаемая зарплата в регионе – 66,6 тыс. рублей).

Однако, в некоторых профессиональных направлениях соискатели оценивают себя выше, чем им готовы платить работодатели.

Наиболее значимый разрыв в сумме желаемых и предлагаемых зарплат сложился сейчас в сфере «Закупки»: средняя ожидаемая зарплата здесь составила 79,8 тыс. рублей, и это на 14,8 тыс. рублей выше текущих предложений работодателей. Далее следуют представители направлений «Безопасность» (ожидаемая зарплата – 52,9 тыс. рублей, выше предложений на 14,2 тыс. рублей), «Юристы» (ожидаемая зарплата – 63,3 тыс. рублей, выше предложений на 13,1 тыс. рублей), «Информационные технологии» (ожидаемая зарплата – 80 тыс. рублей, выше предложений в 11,8 тыс. рублей).

Кроме того, в числе работников, чьи зарплатные аппетиты опережают средние суммы предложений от компаний-работодателей – представители сфер:

«Финансы, бухгалтерия»,

«Управление персоналом, тренинги»,

«Стратегия, инвестиции, консалтинг»,

«Наука, образование»,

«Административный персонал»,

«Высший и средний менеджмент»,

«Искусство, развлечения, массмедиа».

«Опережающий рост ожидаемых зарплат в ряде направлений обусловлен, прежде всего, дефицитом кадров: повышение своей стоимости в ситуации огромного выбора предложений о работе – простой и понятный способ улучшить свои условия труда. В свою очередь, когда это становится мейнстримом, работодатели вынуждены подтягивать свои зарплатные предложения к тем суммам, которые «диктуют» соискатели», – комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.