Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом с 13 июня. Кроме того, регулятор решил изменить время начала торговой сессии на Мосбирже

– В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск.

Ранее стало известно, что в связи с новыми санкциями США на Мосбирже приостанавливаются торги долларом и евро. Регулятор уточнил, что торги другими валютами и на других биржевых площадках будут продолжаться без изменений, а сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.