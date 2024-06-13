Господдержка поможет модернизировать иркутское производство деталей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Фонд развития промышленности Иркутской области готов выделить средства для модернизации производства изделий сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Заявка от ООО «Пластмасс Групп Сибирь» получила одобрение Наблюдательного совета Фонда: льготный заём в сумме свыше 5 миллионов рублей позволит предприятию купить новое оборудование и увеличить объём выпускаемой продукции на 50%.

«Изделия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, выпускаемые компанией, — это детали и комплектующие для различных промышленных механизмов — направляющие, накладки, траверсы, лотки, пластины различных размеров. Они широко используются предприятиями лесозаготовительной, горнодобывающей, машиностроительной, дорожной сфер. В связи с уходом с российского рынка иностранных производителей у иркутской компании появился шанс увеличить своё присутствие в этих сегментах, и Фонд развития промышленности поможет эту возможность реализовать», — говорит глава Набсовета Фонда, первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

Заёмные средства «Пластмасс Групп Сибирь» направит на приобретение различных фрезерных станков, пластинчато-роторного вакуумного насоса и автоподатчика. Общая инвестиционная стоимость проекта — 10,6 миллиона рублей; сумма льготного займа по одобренной заявке составляет 5,3 миллиона. Предприятие получит её под 1% годовых на первые 3 года пользования займом; ставка в последующие 2 года составит 3%. После выхода на полную проектную мощность обновлённых цех сможет выпускать без малого 7 тысяч изделий из сверхвысокомолекулярного полиэтилена в год.

«Прогнозная налоговая отдача за время пользования займом более чем в 2 раза превышает саму сумму займа. Для нас это важный параметр, он наглядно показывает эффективность выделяемых государственных средств для поддержки промышленных предприятий Иркутской области», — объясняет директор регионального Фонда развития промышленности Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото из архива

На текущий момент капитализация ФРП Иркутской области превышает 600 миллионов рублей. Фонд не только является ключевым институтом развития для промышленных отраслей Приангарья, будучи источником льготного финансирования, но также производит выплату компенсаций производственным предприятиям по региональным государственным программам.

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