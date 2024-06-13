Александра Макарова: «Бизнес – активен, как никогда»

В 2023 году ВТБ жители Иркутской области оформили в ВТБ кредиты в объеме 44 миллиарда рублей – это на 80% вдвое больше, чем годом ранее. Одновременно портфель сбережений физлиц в региональном офисе банка вырос почти на треть. За счет чего происходил рост, каковы прогнозы на текущий год и какие цели ставит банк на обозримую перспективу рассказала управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.

Фото: Андрей Фёдоров

Китайский автопром – новый драйвер кредитования

«Мы хорошо выросли в прошлом году – в каких-то продуктах быстрее, в каких-то медленнее, но в общей сложности кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Иркутской области достигает 96 млрд руб. Из них 46 млрд – это ипотека. В прошлом году ее драйвером стала ипотека с господдержкой, но эта программа действует до 1 июля. Если планируете покупку жилья, стоит поторопиться. Объем кредитов наличными и кредитных карт достиг 42 миллиардов. Еще более 3-х миллиардов рублей пришлось на автокредиты. Россияне стали активно приобретать китайские машины, брать кредиты на покупку автомобилей наличными под последующий залог».

Сберегать и инвестировать стали больше

«Объем сбережений клиентов-физлиц ВТБ в Иркутской области тоже рос, и к апрелю этого года достиг 125 млрд рублей. Что и понятно: привлекают высокие ставки. Например, мы предлагаем такой продукт как накопительный счет – со ставкой от 11 до 16% годовых, в зависимости от того, являетесь ли вы зарплатным клиентом ВТБ, получаете пенсию на нашу карточку или проводите через нас платежи. Отличие от депозита в том, что вы можете в любой момент снимать и вкладывать деньги – процент начисляется на ежедневный остаток».

Больше лояльных клиентов…

Фото: Андрей Фёдоров

«Чего мы ожидаем от розничного сегмента в перспективе? Роста клиентской базы до конца 2024 года на 20%. Для понимания: по итогам прошлого года число активных розничных клиентов ВТБ в Иркутской области оценивалось в 413 тысяч человек – можно сказать, это каждый второй экономически активный житель региона в городах, где мы представлены.

Динамику нам обеспечит, во-первых, новая программа лояльности – она начала работать с 1 мая 2024 года, и это одна из лучших программ на рынке, довольно щедрая, с прямым начислением рублей, с возможностью клиентам выбирать категории с повышенным кешбэком и пр. Во-вторых, определенный прирост даст интеграция банка «Открытия», сделка по приобретению которого состоялась в 2022 году. В Иркутской области работает 3 подразделения «Открытия»: сейчас мы активно приглашаем его клиентов переходить на обслуживание в ВТБ. Целиком слияние завершится в мае 2025 года. В-третьих, ВТБ намерен расширять свою сеть за счет «легких» офисов, рассчитанных на города с населением от 20 тысяч человек. Но поскольку мы в Иркутской области уже работаем даже в более мелких населенных пунктах, то сконцентрируемся на развитии собственной курьерской доставки и к концу года сможем доставлять карты в 67 городов и поселков региона».

Фото: Андрей Фёдоров

… и зарплатных – тоже

«Кроме того, мы планируем увеличивать число наших зарплатных клиентов на 7% до конца 2026 года. У нас и так достаточно высокая база: к концу прошлого года заработную плату на карты ВТБ получали 195 тысяч сотрудников 5600 предприятий региона.

Помимо этого, 52 тысячи жителей области получают на карты ВТБ пенсии, и еще более 15 тысяч – социальные пособия».

Фото: Андрей Фёдоров

Активность бизнеса растёт

«Средние и малые компании – по-прежнему в фокусе внимания. В Иркутской области кредитный портфель группы ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса по итогам 2023 года составил 41,9 млрд рублей, за первые три месяца 2024 года увеличился до 44,5 млрд рублей. Объем сделок в рамках мер господдержки бизнеса на 1 апреля составил 19 млрд рублей. Это направление мы хотим развивать, и как ключевой банк для Фонда развития предпринимательства Иркутской области (ФРП). По итогам 2023 года доля сделок иркутского подразделения ВТБ в ФРП составила 28%, мы ставим задачу ее существенно увеличить в этом году. Гарантийный портфель клиентов среднего и малого бизнеса тоже продолжал расти на фоне увеличения объема госзакупок и по итогам первого квартала 2024 года достиг 8,5 млрд рублей».

Итоги работы ВТБ в Иркутской области на 1 апреля 2024 года: