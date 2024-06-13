Ещё одно предприятие из Казачинско-Ленского района вступило в нацпроект «Производительность труда»

На заводе компании «Русфорест Магистральный» будет производиться оптимизация производственных процессов в рамках нацпроекта «Производительность труда». Конечная цель — увеличение производительности цеха по выпуску строганых сухих изделий; это максимальный уровень переработки древесины. Ранее, в 2022 году, к нацпроекту присоединилось предприятие «Магистраль-Транзит», также ведущее свою деятельность в Казачинско-Ленском районе.

«Предприятие работает в районе с 2015 года, и оно постоянно развивается: так, в этом году запущен цех выпуска сухого строганого пиломатериала. На текущий момент это, пожалуй, один из самых востребованных видов продукции деревообработки, как в России, так и в зарубежных странах. Логично, что именно это направление выбрано как приоритетное для реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда», — объясняет заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Особенность сухого строганого пиломатериала как раз в технологии производства. Промышленная термообработка обеспечивает плавную и постепенную сушку, что придаёт строганой продукции высокие эксплуатационные качества — надёжность, экологичность и долговечность. После завершения процесса строганые пиломатериалы готовы к монтажу, при этом можно не бояться усушки или деформаций.

«Предприятие ответственно подходит к каждому производственному этапу. Даже об отходах лесопиления здесь заботятся: для их утилизации создано биотопливное подразделение, позволяющее в полном объёме перерабатывать все отходы в древесно-топливные гранулы (пеллеты). С учётом этого и того, что у РЦК уже есть не один кейс успешного взаимодействия с предприятиями ЛПК в нашем регионе, уверен, работа наших экспертов будет успешной и продуктивной», — говорит руководитель Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Иркутской области) Андрей Савченко.

Напомним, основная задача национального проекта «Производительность труда» – обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год. Команды специалистов предприятий-участников проходят обучение методам и технологиям бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций, чтобы совместно проанализировать весь производственный процесс, найти проблемные места и точки роста и реализовать план по оптимизации. К настоящему моменту в Иркутской области уже свыше 70 предприятий присоединились к нацпроекту.

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