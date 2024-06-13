Выдачи льготной ипотеки выросли в мае

Прирост составил 17% – до 412 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Банки в мае выдали 77 тыс. льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей. Это больше, чем в апреле, на 16% и 17% соответственно. При этом темпы роста жилищного кредитования ускорились более чем вдвое. Если сравнивать апрель с мартом, то объемы льготных кредитов увеличились лишь на 7%.

Крупнейшие банки подтвердили «Известиям» рост выдач по госпрограммам.

По сравнению с предыдущим годом рост также значительный. Выдачи ипотеки с господдержкой в мае превышают показатели аналогичного периода 2023 года на треть, следует из данных ДОМА.РФ. Количество оформленных займов за тот же период увеличилось на 21%.

По данным опроса ВТБ и банка «Открытие», 78% россиян считают, что льготная ипотека должна стать более адресной. По мнению 42%, в равной степени необходимо поддерживать индивидуальное жилищное строительство и льготные категории населения. Более трети респондентов выступают за помощь пострадавшим от бедствий и жителям новых регионов. Каждый четвертый считает, что стоит поддерживать регионы крайнего Севера, а каждый пятый – субъекты с невысокими темпами ввода нового жилья.