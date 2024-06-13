Объем похищенной электроэнергии в Иркутской области оценивают в 18 млн рублей

Или в 17,2 млн кВт*ч. Данные приводит ИЭСК.

В мае энергетики выявили 75 случаев бездоговорного потребления электроэнергии. Наибольшее количество хищений – 60 фактов – установлено на территории Иркутского района: в поселках Хомутово, Грановщина, Урик, Карлук, Куда; единичные случаи зафиксированы в Тулунском, Усольском, Черемховском, Зиминском, Нижнеудинском, Куйтунском районах.

Общий объем похищенной энергии составил 17,2 млн кВт*ч на сумму более 18 млн рублей.

При этом в период с января по апрель текущего года компания установила 276 случаев хищений. С учетом показателя мая общее количество составляет 351 случаев, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большой прирост связан с активизацией индивидуального жилищного строительства практически по всем населенным пунктам Иркутского района. Лавинообразный рост ИЖС приводит к ограничению возможности осуществления технологического присоединения заявителей к сетям. Незаконные подключения приводят к еще большей загрузке центров питания и повышению риска аварийных отключений в период зимнего сезона.

По факту выявления на нарушителей наложен административный штраф и установлена обязанность оплатить всю сумму незаконно потребленной электроэнергии. Специалисты ИЭСК провели работы по отключению нарушителей от сетей. Его восстановление будет возможно лишь после выполнения всех условий, предусмотренных в договоре на технологическое присоединение, оплаты штрафа за незаконное потребление электроэнергии.

В ходе энергорейдов установлено, что незаконное электроснабжение большей части объектов выполнено застройщиками. Со стороны сетевой компании неоднократно фиксировались случаи продажи домов с незаконным подключением к сетям. После продажи такого жилья ответственность за противоправное деяние фактически переходит на новых собственников.

В ходе энергорейда, кроме визуального осмотра линий на предмет сторонних подключений, специалисты сняли показания с более 100 лицевых счетов, проанализировали профили нагрузок. После проверки общий объем доначисленных средств составит почти 2 млн рублей.

«В условиях дефицита мощностей практически по всем населенным пунктам Иркутского района мы активизируем работу по выявлению случаев бездоговорного потребления. Контроль со стороны сетевой компании будет строже. Наша задача – обеспечить равные возможности получения качественного электроснабжения для потребителей, которые подключены ранее, сохранить стабильную работу энергосистемы в целом. Привлечение к ответственности тех, кто решил, что бездоговорное потребление – это допустимая норма – безусловный приоритет», – отметил директор департамента транспорта электроэнергии ИЭСК Игорь Зубарев.

Работу по выявлению бездоговорных случаев потребления электроэнергии в ИЭСК проводят еженедельно на территории всей Иркутской области. Сообщать о фактах нарушений потребления электроэнергии можно по телефону 8 (3952) 792-480 или в аккаунты «Свет38» в социальной сети «ВКонтакте» или тг-канале.