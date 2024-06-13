Куда отправиться в мини-путешествие? 3 идеи от Александра Откидача

13 июня отмечается День мини-путешествия. Как провести выходные, чтобы они стали настоящим приключением? Какие интересные места есть в Иркутской области? Портал SIA.RU обратился за рекомендациями к Александру Откидачу, автору проекта “Турдесант”. Эксперт назвал три маршрута: “Удивительными эти места делают люди, местные жители, истории, традиции и культура которых впечатляют и заставляют переосмысливать саму жизнь”.

1. Путешествие по Александровскому тракту

Начните свое путешествие с самой красивой мусорки в России, которая в народе называется “Музей на свалке” (полигон ТБО). Затем отправляйтесь в руины одной из самых известных в Сибири каторжных тюрем “Александровский Централ”. Находится она в селе Александровском, на улице Дзержинского, 88. Заедьте в Осу отведать традиционной бурятской кухни. Остановиться на ночь можете в зимовье фермы Хандагай.

Ферма Хандагай.

Фото предоставлено Александром Откидачом.

“Это одно из самых красивых, диких, но доступных мест из тех, которые я знаю, – делится Александр Откидач. – Есть возможность попариться в баньке и искупаться в речке. С утра можно съездить и посмотреть на место одного из двух крупных подземных ядерных взрывов. Оно находится недалеко от фермы. Также стоит заказать экскурсию по местам былой славы былинного богатыря Гэсэра в Унгине, и узнать легенду об Улейских девушках, на основе которой ставились целые мюзиклы”.

2. Тур на автомобиле или пешком

Совершите автомобильный тур по умопомрачительным местам близ поселка Бугульдейка. “Там и шикарный мраморный карьер, и монумент прародителю бурят Буха-Нойону, и красивый Байкал, и 12 мостиков до деревни Куртун, – говорит Александр Откидач. – Остановиться можно как с палаткой на одной из десятков полянок вдоль реки Бугульдейка, так и в гостевых домах в поселке. Есть и комфортабельная база отдыха «Таловское»”.

Буха-Нойон в Бугульдейке.

Фото предоставлено Александром Откидачом.

Любителям походов Александр рекомендует пеший тур до скальников Старуха, Витязь и Идол. Вас ожидает невероятная красота природы, свежий воздух – и приятная усталость. Чтобы добраться до нужной тропы, сядьте на электричку, выйдите на станции “Орлёнок”. Путь до скальника Старуха пролегает по маршруту “Олхинская кругосветка” через Витязь и Идол, расстояние – около 12 километров в одну сторону. Есть более простой путь до Старухи, пролегающий вдоль реки Большая Олха и небольшой перевал “Розочка”. Расстояние составляет около 10,9 километра в одну сторону. “Ночевать можно как в палатке, так и на базе отдыха «Витязь»”, – добавляет Александр.

3. Заларинское кольцо

По словам Александра, в Иркутской области немало удивительных мест. Но с точки зрения количества удивлений практически в одном месте, по мнению эксперта, лидирует Заларинское кольцо.

“Это четыре населенных пункта в Заларинском районе, которые находятся рядом, по одной дороге. Тагна, в который живут чуваши, Хор-Тагна и староверы, Пихтенск и голендры, Черемшанка и татары. Военный госпиталь, железная дорогая в тайге, озеро с розовыми водорослями, навесные мостики. Красота!”

Хор-Тагна.

Фото предоставлено Александром Откидачом.

Время новых открытий

“Турдесант” – проект, содействующий развитию сельского туризма в Иркутской области. Каждый год команда выезжает в разные районы региона и за 3-4 месяца вместе с жителями проводит полную ревизию всех туристических возможностей района, упаковывает все это в логичные турпродукты, обучает местное население навыкам приема туристов и продвижению турпродуктов.

В этом году команда “Турдесанта” будет работать в Зиминском районе. “С чем именно нам придётся столкнуться, пока неизвестно, так как в любой район мы едем без ожиданий, – говорит Александр Откидач. – Мы просто открываем его для себя, знакомимся с местными жителями и вместе приходим к тому, что было бы интересно туристу. Пока я только знаю, что там есть классный “Зулумайский” заказник – в народе его называют бобровым. Бобров у нас еще не было!”

Екатерина Варфаломеева