Ключи от квартир получили жители Вихоревки, потерявшие жилье из-за майских пожаров

14 семей города Вихоревка Братского района, потерявшие жилье в результате майских пожаров 12 июня получили ключи от благоустроенного жилья.

Фото предоставлено пресс-службой компании BitRiver

В Администрации МО «Братского района» ключи от заветных квадратных метров погорельцам вручили мэр Братского района Александр Дубровин, а также владелец и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец.

Напомним, беда пришла в Вихоревку 6 мая 2024 года, когда лесной пожар, подгоняемый шквалистым ветром, перекинулся на жилые постройки в частном секторе города. От огненной стихии пострадало 34 домовладения, а 14 из них были полностью уничтожены. Без крова остались 45 человек, в том числе 13 детей.

– Без преувеличения помогали всем миром. С первых минут жители Братского района откликнулись на трагедию своих земляков. Люди стали собирать гуманитарную помощь, продукты питания, одежду, постельные принадлежности. Откликнулись предприниматели и промышленники.

Фото предоставлено пресс-службой компании BitRiver

Но первоочередная задача для нас стояла – обеспечение жильем пострадавших семей. К работе подключился Сенатор РФ Андрей Чернышев, который и познакомил нас с владельцем компании BitRiver Игорем Рунцом, – Александр Дубровин, мэр Братского района.

Уже через две недели после пожара в Вихоревку прибыли сотрудники компании, которые организовали процесс подбора жилых помещений для пострадавших и оформление сделок по приобретению. К каждой семье – индивидуальный подход. Учитывалось и количество членов семьи, и наличие ребятишек, и возраст собственников, чтобы подобрать соответствующую этажность.

BitRiver – крупнейший оператор дата-центров в России и один из мировых лидеров отрасли промышленного майнинга. Компания активно участвует в социальной и экономической жизни регионов, где расположены ее дата-центры, реализует благотворительные программы, организует мероприятия, а также поддерживает общественные и муниципальные инициативы, соответствующие социально-корпоративной политике BitRiver.

Фото предоставлено пресс-службой компании BitRiver

– Взаимовыручка и единство в сложный момент - основа нашей страны, которая помогает преодолеть любые испытания. Мы помогаем СВО, мы поддерживаем наших людей локально, в регионах. И вот сегодня мы в Вихоревке. Мы не могли проигнорировать трагедию. Только сообща Россия сможет выстоять и победить, – Игорь Рунец, владелец и генеральный директор BitRiver.

Получая ключи, некоторые люди не могли сдержать слез. Погорельцы благодарны властям и компании BitRiver за внимание, люди никак не ожидали столь быстрой помощи в решении главной проблемы - обретении крыши над головой.

– В пожаре потеряли все. Дом, все вещи, документы только успели вынести. Остались на улице. Большая благодарность за такое человечное отношение к нам. Конечно, до последнего не верилось, что нам приобретут квартиру. Теперь опять у нас есть дом. Спасибо большое и мэру Братского района, и директору компании за помощь. Теперь я точно могу сказать, что жизнь наладилась, – Наталья Пронина, пострадавшая от пожара в Вихоревке.

Фото предоставлено пресс-службой компании BitRiver

Такой объем единовременной помощи на сегодняшний день, пожалуй, является беспрецедентной в современной истории корпоративной культуры бизнеса в России.

– Это уникальный случай, когда компания BitRiver откликнулась на нашу просьбу и приобрела жилье, всем без исключения семьям, чьи дома уничтожила огненная стихия. Приятно осознавать, что спустя месяц после этого страшного вечера вихоревчане смогут прийти не к друзьям или родственникам, а в свое собственное жилье, – Александр Дубровин, мэр Братского района.