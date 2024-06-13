Трансграничное сотрудничество. Как юристы из Иркутска и Пекина объединились для помощи бизнесу

Иркутская компания ВС Консалт вышла на новый уровень: на Байкальском международном форуме партнёров 2 июня она подписала соглашение о сотрудничестве с крупной юридической фирмой из Китая «Цзиньши». Теперь в Иркутске будет работать филиал китайско-российского центра юридических бизнес-услуг «Один пояс, один путь». Как рассказал руководитель ВС Консалт Алексей Черкашин, цель партнёрского проекта – юридическая помощь и поддержка бизнеса, который ведёт внешнеэкономическую деятельность в России и Китае. Подробнее – в нашем интервью.

Международный уровень

Алексей, кто выступил инициатором соглашения о сотрудничестве?

– Китайская сторона в лице юридической компании «Цзиньши», которая является третьей по величине в КНР. У неё 54 офиса в стране, 14 международных офисов и партнёрские офисы в 24 странах, более 8000 сотрудников, причём только в центральном пекинском офисе работают 2000 юристов. Основная деятельность компании – обслуживание бизнес-структур по вопросам инвестиционного сопровождения, санкционному комплаенсу, гражданско-правовым-вопросам и другим юридическим направлениям.

В России компания «Цзиньши» присутствует?

– Да, у неё есть офисы в Москве и Владивостоке, и третьим подразделением стал Иркутск. Директор китайско-российского центра юридических бизнес-услуг «Один пояс, один путь» юридической фирмы «Цзиньши» Вэнь Гобяо побывал здесь в составе официальной делегации и принял участие в работе Байкальского международного форума партнёров вместе со своими клиентами: крупным китайским производителем алкогольной продукции, представителями угольной промышленности, а также финансового и туристического блока.

Почему в Иркутске участником соглашения о сотрудничестве стала именно компания ВС Консалт?

– Китайские партнёры проанализировали рынок консалтинговых услуг Иркутской области и остановили свой выбор на компании ВС Консалт. Кроме этого мы были рекомендованы Российско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей. Плюс в Китае ценят вовлечённость представителей юридического бизнеса в преподавательскую деятельность. В Иркутске Вэнь Гобяо встречался с научным сообществом: сотрудниками Юридического института Иркутского госуниверситета, где я преподаю, и представителями Института им. Сперанского, который занимается разработкой региональных нормативно-правовых актов.

Какое значение имеет для вашей компании партнёрство с китайскими коллегами?

– Во-первых, теперь оказание услуг для клиентов, которые представляют китайский бизнес, – одно из наших основных стратегических направлений деятельности.

Во-вторых, взаимодействуя с крупной международной юридической фирмой, мы можем у неё учиться и считывать стандарты её работы: когда в компании 8000 сотрудников, деловые процессы в ней, конечно же, налажены несколько иначе, чем в компании, где трудится, к примеру, меньше 100 человек.

В-третьих, ВС Консалт станет базой для стажировки специалистов. В частности, на практику в нашу компанию уже в сентябре придут студенты из Китая, которые получают юридическое образование в Иркутском госуниверситете на юрфаке. Они не могут работать по специальности в государственных органах России, но при этом являются носителями китайского языка, обладают знанием своей культуры и отлично владеют русским языком. То есть, это уникальные специалисты, которые найдут себе применение в нашей компании в подразделении русско-китайского юридического общества. С другой стороны, для иркутских студентов тоже будет полезной стажировка в крупной юридической компании мирового уровня.

Алексей Черкашин и Вэнь Гобяо. Фото предоставлено компанией

Перспективно для всех

А какую практическую пользу даёт такое сотрудничество иркутскому бизнесу?

– В Китае у нас теперь есть проверенный партнёр, который может давать соответствующую юридическую экспертизу по законодательству этого государства. Это, безусловно, интересно для нашего экспортного бизнеса, в том числе, размещающего там производство или промышленные заказы. У нас много клиентов, которые занимаются производством и поставками в Китай, например, горно-обогатительного оборудования, и, естественно, при работе в китайском правовом поле им необходима экспертиза: что и как можно или нельзя делать, что предпринимать, если контракт подписан, но не выполняется и так далее.

Китайской юридической фирме также нужны партнёры для того, чтобы представлять интересы бизнеса Китая на территории Российской Федерации, в частности, у нас в Сибири.

Можете привести пример?

– Представьте ситуацию, что вам необходимо найти надёжного юриста в Пекине. Где вы будете его искать? А тут вы прекрасно понимаете, что у вашего российского юридического партнёра есть партнёр в Китае, соответственно, ему можно доверять. Аналогичная ситуация может возникнуть у китайского бизнеса, когда он заходит на наш рынок. И он будет доверять рекомендации своих китайских юристов. А, как известно, повышение доверия повышает эффективность и скорость, при этом снижая издержки бизнес-процессов.

Есть какие-то направления бизнеса, на которых вы будете акцентироваться, или сотрудничество касается бизнеса в принципе?

– Речь идёт о вопросах, имеющих отношение в целом к предпринимательской деятельности: это особенности налогообложения, таможенного оформления, договорных отношений, решения спорных моментов в судах различной юрисдикции, и многое другое. Теперь мы готовы предлагать серьёзные комплексные продукты международного уровня, когда необходимо срастить между собой особенности законодательства двух стран. Без китайского сегмента было бы невозможно сформировать этот продукт на том уровне, который нужен бизнесу.

Почему именно сейчас появилась необходимость трансграничного сотрудничества юридической направленности?

– Когда на наш рынок заходят крупные иностранные юридические фирмы, это является подтверждением того, что здесь есть клиенты этой страны, что бизнес сюда идёт, а юридический сервис следует за потребностями своих клиентов. И если китайские партнёры предлагают сотрудничество, значит, они видят в этом перспективу, так как между нашими странами увеличился товарооборот и изменились экономические взаимоотношения.

Юридическая фирма Цзиньши создана в Пекине в 1994 году. По состоянию на начало 2022 года – третья по величине юридическая компания в КНР. Непрерывно развиваясь, Цзиньши расширяет своё присутствие на международных рынках, становясь глобальным поставщиком юридических и иных профессиональных услуг для бизнеса. В России основной офис Цзиньши расположился в центре столицы, но при этом он способен предоставлять услуги доверителям во всех регионах. Сайт: jingsh.ru

Компания ВС Консалт основана в 2013 году. Основной вид деятельности – юридическая поддержка бизнеса. В 2022 году компания ВС Консалт вошла в два определяющих отраслевых рейтинга страны. Рейтинг Право-300 – в категориях «Банкротство» и «Налоговое консультирование и споры». В ежегодный рейтинг Лидеров рынка юридических услуг России газеты «Коммерсант» компания ВС Консалт вошла в категории «Налоговое право».

Генеральный директор фирмы Алексей Черкашин вошел в индивидуальный региональный рейтинг юристов в категориях «Строительство и недвижимость» и «Банкротство», управляющий партнёр Олег Кривозубов – в индивидуальный рейтинг в категории «Здравоохранение и фармацевтика». В 2023 году компанией ВС Консалт учрежден грант для студентов и магистрантов Юридического института ИГУ.