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Курс доллара в обменниках Иркутска остается стабильным

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В ряде банков страны он подскочил до 200 рублей.

Власти США ввели жесткие санкции против последней крупной финансовой структуры РФ, на которую до сих пор не распространялись ограничения – Мосбиржи. По решению ЦБ, с 13 июня биржевые торги долларом и евро приостановлены. Регулятор уточнил, что торги другими валютами и на других биржевых площадках будут продолжаться без изменений, а сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

Из-за этого в ряде столичных банков курсы продажи валюты уже резко выросли, по доллару – вплоть до 200 руб., сообщает "Коммерсант".

Диапазон обмена доллара в Иркутске утром 13 июня держится на уровне 93,2-115,0 руб., евро – 100,7-120,0 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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