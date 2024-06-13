Иркутск вместо Венеции. Даши Намдаков открыл новую выставку своих работ «Ясновидение»

Экспозиция стала мировой премьерой, так как все скульптуры были представлены публике впервые.

Даши Намдаков открыл в Иркутске новую выставку своих работ «Ясновидение»

Фото: Лора Гулл

Новое слово в творчестве

В экспозицию вошли деревянные скульптуры, которые сам художник называет новым направлением в своём творчестве.

– Пару лет назад я понял, что в работе с металлом, бронзой для меня всё понятно, и результат всегда совершенно очевиден. А работа с деревом – это совершенно другая история, – рассказал Даши на презентации.

Даши Намдаков открыл в Иркутске новую выставку своих работ «Ясновидение»

Фото: Лора Гулл

При этом он честно признался, что для художника, который нашёл свой «язык», свою тему, продвинул её и стал достаточно известным, меняться очень сложно.

– Это – ломка. Но я пошёл на неё сознательно, так как понял, что начинаю стареть как художник, начинаю повторяться, то есть иду в творчестве по нисходящей. Тогда я решил двигаться к новым материалам, и выбор пал на дерево.

Даши Намдаков открыл в Иркутске новую выставку своих работ «Ясновидение»

Фото: Лора Гулл

Даши называет дерево «самым простым и минималистичным материалом», и делает акцент на том, что его работы из коллекции «Ясновидение» по форме кажутся проще, чем из металла. Но чтобы прийти к этой кажущейся простоте, ему пришлось пройти огромный путь и «перелопатить» массу всего другого.

– К этой форме я шёл всю свою жизнь, и работы, которые вы видите на выставке, – это совсем другой художник, – сказал Даши и заверил, что и дальше будет работать с деревом.

Даши Намдаков открыл в Иркутске новую выставку своих работ «Ясновидение»

Фото: Лора Гулл

Мировая премьера

Организатор новой экспозиции – директор Галереи В.Бронштейна – Ольга Бронштейн назвала открытие выставки «Ясновидение» событием мирового уровня, поскольку именно в Иркутске скульптуры впервые были представлены публике.

– Премьера проекта должна была состояться на Венецианской биеннале – одном из самых известных форумов мирового искусства, а в итоге состоялась в Иркутске. Я думаю, что это подарок не только всем иркутянам, но и тем, кто приезжает к нам со всей страны и из-за границы. Масштабы такого события трудно переценить, – прокомментировала Ольга.

Даши Намдаков открыл в Иркутске новую выставку своих работ «Ясновидение»

Фото: Лора Гулл

Спонсором проекта выступила меценат, почётный гражданин Иркутской области Марина Седых, которая отметила, что, несмотря на новое направление в творчестве, Даши далось сохранить свой неповторимый стиль, и он виден в каждой его работе из дерева.

– Я очень рада, что мировая премьера проходит в нашем городе, потому что именно в Иркутске в 2000 году состоялась первая персональная выставка Даши, – отметила Марина Седых.

Даши Намдаков открыл в Иркутске новую выставку своих работ «Ясновидение»

Фото: Лора Гулл

Кстати, по словам Даши, если в любом другом городе ему всегда надо что-то доказывать, то в Иркутске ничего никому доказывать не приходится – его творчество здесь любят и ценят.

Выставка будет работать в Галерее В. Бронштейна до 13 октября.