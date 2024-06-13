Праздник чтения «День Ч» в Иркутской области посетили более 1300 человек

Летняя программа праздника чтения «День Ч» завершилась в Иркутской области. Генеральным партнером мероприятия традиционно выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК).

С детьми и взрослыми встретились писатели, педагоги, эксперты детского чтения из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. В рамках программы состоялись всероссийская акция «Час чтения», которая объединила более 900 детей из 20 регионов России, они читали «Вечернюю книгу драконов» и «Вечернюю книгу принцесс» Дианы Лапшиной.

В Иркутске и Слюдянке состоялась межрегиональная практическая лаборатория «Открытая детская библиотека: мир новых возможностей», на которой библиотекари участвовали в профессиональных мастерских по оценке читательских пространств и работе с детьми.

Также в Иркутске более 400 человек посетили городской праздник чтения. Там прошли творческие встречи, мастер-классы и интерактивная выставка книжной иллюстрации «МОРС».

Участники праздника также смогли пообщаться с известными писателями и экспертами. Куратор познавательного проекта «КнигоИгры» Катерина Любимова (Красноярск) провела мастер-класс о том, где родились сказки и как придумать свою сказочную историю. Литературовед, главный редактор журнала «Прочтение» Полина Бояркина (Санкт-Петербург) провела обзор современных антиутопий. Автор детских книг и редактор «Смешариков» Ольга Вербицкая (Санкт-Петербург) рассказала о том, как создаются детские книги и сценарии.

Новый сезон проекта «День Ч» запланирован на осень. В планах команды – онлайн-проект «Книжная кругосветка» и офлайн-события в Усть-Куте и Иркутске.