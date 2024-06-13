«Большой трагедии нет». Эксперты – о приостановке биржевых торгов долларом и евро

По мнению экспертов, российская финансовая система готовилась к ограничениям уже давно.

«Ничего не поменяется»

Сергей Малых. Фото: Андрей Фёдоров

«Главное – без паники!», – так прокомментировал отношение к санкциям, которые ввели США в отношении Мосбиржи, НКЦ (Национальный клиринговый центр) и НРД (Национальный расчетный депозитарий) директор ИК «Центум» Сергей Малых.

– Наша система давно готовилась к этому событию и его ожидали ещё в 2023 году. Да, торги на ММВБ по валюте остановят. Да инструменты, которые торговались в валюте, тоже остановят. Но большинство брокеров уже давно перешли на торговлю валютой на межбанке, там, на межбанке, и продолжится эта торговля, её никак невозможно запретить, заморозить и так далее. Поэтому, с точки зрения образования валютного курса, ничего особо не изменится. В 90-х годах все торговали валютой на межбанке. Поэтому ничего не поменялось, Центробанк также будет собирать все данные по торгам с межбанка и выставлять официальный курс. Поэтому большой трагедии в этой ситуации я особо не вижу, – резюмировал Сергей Малых.

«Все готовились к этой ситуации»

Татьяна Степанова.

Фото: Андрей Фёдоров



Санкции США против Московской биржи, НРД и НКЦ вчера стали главной новостью для российских инвесторов. Рост опасений введения ограничений наблюдался еще в конце прошлого года, после подобных действий в отношении СПБ Биржи, и теперь они реализовались, отмечает директор Иркутского филиала БКС Мир инвестиций Татьяна Степанова.

– Регуляторы готовились к подобной ситуации, и сейчас она далека от той, какой могла быть, введи Вашингтон эти санкции два года назад. У многих банков курс продажи доллара на сегодняшнее утро вовсе не панический, порядка 91 руб., притом, что закрытие вторника было на уровне 89,1, – подчеркивает Татьяна Степанова.

Она добавляет, что Мосбиржа с сегодняшнего дня приостанавливает торги валютными парами с долларом США, евро и гонконгским долларом, но сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Волатильности в российских активах, конечно, сегодня не избежать. Эксперты БКС ждут гэп вниз на рынке акций.

– Во многих странах торги валютой происходят именно на внебиржевом рынке, и это не составляет никакой проблемы, – подчёркивает Татьяна Степанова. – Объем торгов валютой на внебиржевом рынке РФ уже весьма существенный в сравнении с биржевым. Да, понадобится какое-то время, чтобы участники рынка адаптировались к новым реалиям, кажется, речь может идти о днях, максимум неделях, – резюмирует эксперт БКС.

«Не надо паниковать и бежать покупать доллары»

Константин Тютрин.

Фото: Андрей Фёдоров

К этим ограничениям готовились с февраля 2022 года, вероятность их была достаточно высока, комментирует ситуацию генеральный директор иркутского представительства «Солид Брокер» Константин Тютрин.

– Есть механизмы, которые их заменят. Тот же рынок FOREX – это фактически межбанковские торги валютой. С определенными трудностями, но торговля USD\RUB будет. Главное – не надо сейчас паниковать и бежать покупать доллары. Скорее всего, на новостном фоне курсы валют вырастут, это можно использовать, чтобы частично зафиксировать прибыль.

С большой вероятностью крупные игроки обладали информацией об этом событии, потому что брокеры начали вводить ограничение по операциям с валютой еще 6 июня.

– Что касается рынка акций, возможно, падение последних недель было обусловлено данной инсайдерской информацией. А значит, большая часть падения уже в ценах, – резюмирует эксперт «Солид Брокер».

Напомним, США ввели новые санкции против России. В расширенные санкционные списки попали десятки физических и сотни юридических лиц. Так, ограничения введены против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) и Национального расчетного депозитария (НРД, выступает посредником в сделках с валютой на бирже).

В связи с этим биржевые торги долларом и евро приостанавливаются. Банк России уточнил, что торги другими валютами и на других биржевых площадках будут продолжаться без изменений, а сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю».

– Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки, – подчеркивают в ЦБ. – Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.