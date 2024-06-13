Знакомиться на Госуслугах готов только 21% иркутян

Положительных и отрицательных отзывов о знакомствах в интернете среди горожан примерно поровну, а вот с предложением открыть дейтинг-сервис на Госуслугах согласились только 21%. В опросе сервиса по поиску работы Superjob.ru приняли участие экономически активные граждане.

Мнения иркутян по поводу возможности знакомств в интернете разделились поровну: каждый второй относится к такому способу положительно или скорее положительно, столько же – однозначно или скорее отрицательно.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на Госуслугах раздел для знакомств с целью создания пары. Только 21% горожан поддерживают данную инициативу. 46% категорически против: «Незачем засорять Госуслуги»; «Для этого есть социальные сети и приложения»; «Депутаты должны решать государственные вопросы».

Характерно, что именно те категории граждан, которые чаще одобряют интернет-сервисы знакомств (мужчины и горожане с зарплатой от 100 тыс. рублей), больше всего возмущаются идеей открытия дейтинг-раздела на Госуслугах.