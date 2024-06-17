Интеграция ВТБ с банком "Открытие". Задать вопросы можно прямо сейчас

ВТБ запустил основной этап интеграции с банком «Открытие». На сайте SIA.RU стартует конференция, посвященная процессу объединения двух кредитных организаций. Задать вопросы о том, как повлияет интеграция на клиентов банков, и получить на них ответы можно будет до 17 июля.

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Ответы на заданные вопросы:

Алексей: Когда клиенты «Открытия» должны перейти в ВТБ? Что для этого нужно? Нужно ли приходить в офис и куда?

Марина Т.: Что теперь будет с клиентами банка “Открытие”? Они должны обращаться в ВТБ, чтобы переоформить документы? Или нужно идти в офисы "Открытия"?

Ответ: Перейти из «Открытия» в ВТБ можно в течение всего 2024 года с помощью специального сервиса онлайн-перехода. Для этого нужно кликнуть на баннер «Переходите в ВТБ» в мобильном приложении или в интернет-банке «Открытия». В специальном разделе пользователь может подписать необходимые документы в цифровом виде и перевести денежные средства и банковские продукты на обслуживание в ВТБ. Помочь разобраться с этим несложным цифровым процессом всегда готовы на местах сотрудники в офисах ВТБ и «Открытия», а также дистанционно, в контакт-центре по телефону 1000.

Сергей: Нужно ли переоформлять дебетовую карту банка “Открытие”?

Ответ: В рамках онлайн–перехода в ВТБ клиентам будет предложено переоформить банковскую карту «Открытия» в ВТБ дистанционно. В этом случае пластик останется на руках, но станет уже средством доступа к счету в ВТБ. Поменяются только реквизиты, поэтому при пополнении своей карты «Открытия» с других банков уже нужно выбирать ВТБ. Клиенты смогут ею пользоваться, как и прежде без ограничений до окончания срока действия, который, вне зависимости от указанного, будет продлен до 2029 года. После этой даты карта будет перевыпущена уже в ВТБ.

Станислав: Как быть с кредитной картой? Нужно переоформлять?

Елена: Что будет с кредитками банка “Открытие”? Они перестанут действовать? Если там долг, обязательно ли его погашать, прежде чем идти в ВТБ и переоформлять, чтобы получить новую карту?

Ответ: Кредитные карты необходимо будет переоформить в ВТБ. Это можно сделать в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия», а также в офисах банков ВТБ и «Открытие». Если у клиента нет задолженности по карте, ему предложат новую кредитную карту ВТБ с кешбэком до 25% в выбранных категориях. Если задолженность есть, тогда клиент может рефинансировать кредитную карту в ВТБ до 7 июля 2024 года на специальных условиях – с новым льготным периодом до 200 дней. Кстати, при переводе задолженности клиенты получат не только новый льготный период, но и смогут вернуть до 10% кешбэка от ее суммы.

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