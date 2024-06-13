Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Иркутской области

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Приангарье 28 июня. О подготовке проведения мероприятия 13 июня рассказал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Для проведения федерального этапа мероприятия будут задействованы пять площадок. В Иркутске ярмарка будет работать в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр», (ул. Байкальская, д. 253 А), а также в филиалах Кадрового центра региона в Ангарске (ул. Ворошилова, д. 65), Братске (ул. Баркова, д. 43), Усолье-Сибирском (ул. Суворова д.14) и Усть-Илимске (ул. Героев труда, д. 40). Для участия в событии заявки направили более 200 крупных промышленных и производственных компаний, организаций малого и среднего бизнеса, государственных структур, которые представят свыше 5,5 тысяч вакансий, проведут презентации предприятий и экспресс-собеседования с включением в кадровый резерв.

На ярмарке трудоустройства в течение всего дня будет работать площадка «История успеха», в рамках которой Центр «Мой бизнес» и предприниматели представят успешные истории выстраивания предпринимательской карьеры, проведут мастер- классы, расскажут об опыте развития идей. Кроме того, Центр «Мой бизнес» предоставит возможность получить консультации по основам ведения предпринимательства, бизнес- планирования и развития собственного дела.

Традиционно работодателями Иркутской области подготовлены предложения по трудоустройству на вакансии, не требующих опыта работы. Всего их будет представлено около 400 по различным видам профессий.