Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Комфорт» и накопительным счетам

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Комфорт» на всех сроках размещения средств, а также по накопительным счетам.

Доходность по вкладам вида «Комфорт» теперь составляет 12,69 – 15,34% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light – от 1 млн до 10 млн рублей включительно, Premium – от 2 млн до 100 млн рублей включительно и Private – от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.

Диапазон ставок по накопительным счетам теперь составляет:

по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 14% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.

по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 12% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».