Новости

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Комфорт» и накопительным счетам

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Комфорт» на всех сроках размещения средств, а также по накопительным счетам.

Доходность по вкладам вида «Комфорт» теперь составляет 12,69 – 15,34% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light – от 1 млн до 10 млн рублей включительно, Premium – от 2 млн до 100 млн рублей включительно и Private – от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней. 

Диапазон ставок по накопительным счетам теперь составляет:

  • по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 14% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.
  • по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 12% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxVCSiU

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Санкции против Мосбиржи. Что будет с долларом, рублём и евро?
Панику остановили
Обстановка на валютном рынке близка к панической
«Ситуация как в 2022». Аналитики – о причинах укрепления рубля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес