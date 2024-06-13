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71 год прошел с начала строительства Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ

Торжественное мероприятие в честь этого события состоялось у памятного знака «Верстовой столб Шелехов».

Чтобы вспомнить годы, когда начиналось строительство ИркАЗа и города Шелехова встретились первостроители, общественники, директор Иркутского алюминиевого завода Артём Фоминых, председатель Молодёжного совета шелеховской промплощадки РУСАЛа Анна Кузнецова, мэр района Максим Модин и глава города Шелехова Алексей Тенигин.

– Мы очень благодарны всем, кто строил завод и город. Вклад первосторителей, которые заложили мощный фундамент в развитие Иркутского алюминиевого завода и Шелехова, неоценим, – Артём Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Первый рабочий день на стройке состоялся 12 июня 1953 года. На площадку строительства вышли жители, работающие в совхозе им. Куйбышева, а уже через 5 дней прибыли Орловские комсомольцы. Но чтобы возвести завод в чистом поле, нужны были строительные мощности. Сначала организовали малую производственную базу, а затем, её силами – большую производственную базу ИркАЗа. Прошло много лет, строился город, росли производственные корпуса, на смену прежним технологиям приходили новые.

Сейчас ИркАЗ является надёжным и стабильным предприятием Иркутской области. В прошлом году завод перевыполнил план производства и стал одним из лидеров в РУСАЛе. ИркАЗ произвел более 415 тысяч тонн алюминия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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