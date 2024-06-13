IRAERO разыгрывает 10 билетов на рейсы Сочи – Стамбул – Сочи

С 4 июня по 4 июля 2024 г. авиакомпания IRAERO совместно с Байкальским банком разыграет 10 билетов Сочи – Стамбул (туда-обратно) среди пассажиров, которые оплатят проезд и дополнительные услуги авиакомпании с помощью сервиса безналичной оплаты SberPay.

«Сейчас в разгаре время отпусков. Некоторые всё спланировали и купили заблаговременно, а есть и «горящие туры», которые можно приобрести буквально накануне вылета. В таком случае, если покупатель оплатит авиабилеты SberPay, то он становится участником акции, которую проводит региональный авиаперевозчик IRAERO, и выиграть авиабилеты Сочи-Стамбул-Сочи», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

«Действительно, чтобы участвовать в розыгрыше, достаточно просто оплатить авиабилет через SberPay. Более того, можно увеличить свои шансы на победу, приобретая на нашем сайте дополнительные услуги: страховку, питание, дополнительный багаж, выбор места в салоне и т.д. Мы планомерно развиваем наше партнёрство со Сбером и делаем это для удобства наших клиентов», – Денис Миронов, директор по развитию IRAERO.

Итоги розыгрыша будут подведены 4 июля 2024 г., участвуют только билеты, оплаченные в период акции, как на международных, так и на внутрироссийских направлениях. Покупателям будут начислены бонусы СберСпасибо в соответствии с правилами программы.