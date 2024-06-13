БКС оценил последствия санкций для рубля

Санкции против ключевых институтов финансового сектора РФ — НКЦ, НРД и Московской биржи – самые серьезные за последние 1,5 года после ввода нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть, считают аналитики БКС Мир инвестиций. Они прогнозируют ослабление курса российского рубля и увеличение спредов по валютным парам.

Напомним, казначейство США 12 июня ввело блокирующие санкции против НКЦ, НРД и Московской биржи. Московская биржа с 13 июня приостанавливает торги долларом США и евро. Для определения официального курса ЦБ будет использовать данные внебиржевого рынка.

– На долю внебиржевого валютный рынка в январе – апреле приходилось порядка 55–60% валютных торгов, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. – Поэтому объем рынка достаточно большой для формирования репрезентативной оценки официального курса. В то же время отсутствие единой площадки для торгов приведет к росту спредов на валютные операции со стороны банков.

Они допускают ослабление курса на 3–5% в ближайшие дни на фоне роста панического спроса на валюту.

– По нашим оценкам, на внебиржевом рынке курс уже ослаб на 2,7% в среду. Дальнейшая краткосрочная динамика курса будет определяться усилиями ЦБ по формированию новой валютной инфраструктуры, в частности корректировки механизмов обязательной продажи валюты экспортерами и валютных интервенций ЦБ, которые раньше осуществлялись на Мосбирже. В долгосрочном периоде для курса будет важнее, как данные санкции повлияют на экспортные и импортные операции, – резюмируют эксперты БКС Мир инвестиций.

В целом, эксперты рынка считают, что российская финансовая система давно готовилась к введению санкций про Мосбиржи, НКЦ и НРД, их ожидали ещё в 2023 году. Большинство брокеров уже давно перешли на торговлю валютой на межбанке, где её невозможно запретить или заморозить.

– Поэтому, с точки зрения образования валютного курса, ничего особо не изменится, – отмечают аналитики. – В 90-х годах все торговали валютой на межбанке, поэтому ничего не поменялось, Центробанк также будет собирать все данные по торгам с межбанка и выставлять официальный курс. Большой трагедии в этой ситуации нет, – отмечают эксперты.