Новое общественное пространство появится в Иркутске благодаря Эн+

Новый парк семейного досуга будет создан на базе мемориальной усадьбы Владимира Сукачева. Это стало возможным, благодаря победе проекта в грантовом конкурсе «Города со знаком плюс». Инициативы победителей получат от 3 до 5 млн рублей.

Энергохолдинг Эн+ подвел итоги грантового конкурса «Города со знаком плюс». На него было подано 238 заявок из Приангарья, Бурятии, Красноярского края и Нижнего Новгорода. Победителями стали 10 проектов, шесть из которых будут реализованы в Иркутске, Ангарске. Братске, Усть-Илимске. Каждому из победителей будет выделен грант в размере от 3 до 5 млн рублей.

Отбор проектов проводился с учетом их востребованности для региона, приоритетов развития городов и эффекта для жителей, обоснованности затрат в рамках бюджета проектов, достижимости поставленных целей. В этом году особый приоритет был отдан проектам, направленным на создание новых общественных пространств.

Так, при содействии холдинга в Иркутске будет создан парк семейного досуга на базе мемориальной усадьбы Владимира Сукачева. Реализация проекта позволит благоустроить территорию площадью 1 га, создать 5 уличных площадок активного отдыха, включая летний кинотеатр. Планируемое число посетителей – более 50 тыс. человек в год.

– Нам очень приятно отметить не только рост числа заявок, но и их качества, содержательности. Здорово, что вместе с развитием грантовой программы развиваются и наши партнеры – некоммерческие организации, активные жители, лидеры общественного мнения. Каждый проект по-своему ярок и интересен, выбрать лишь десять из почти двухсот пятидесяти участников было непросто. Уверена, что поддержанные компанией инициативы помогут создать новые точки притяжения, которые будут востребованы среди местных жителей и гостей городов Эн+, – заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина.

В 2024 году грантовый конкурс «Города со знаком плюс» прошел в пятый раз. Его задача – развитие городской среды с привлечением местных сообществ и создание новых услуг, сервисов и общественных площадок для повышения качества жизни населения на территориях ответственности основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга Эн+. Конкурс является важным направлением стратегии социальных инвестиций Эн+ «Мир со знаком плюс», направленной на реализацию образовательных, культурных, экологических и инфраструктурных проектов.