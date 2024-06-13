Семь вопросов, как санкции повлияют на рынок валют в России

Можно ли теперь вывести валюту с брокерских счетов? Что происходит на внебиржевом рынке? И как будет определяться официальный курс? На эти и другие вопросы ответили эксперты БКС Мир инвестиций.

1. Что произошло?

– В связи с санкциями приостановлены торги валютными парами с долларом США, евро и гонконгским долларом на Мосбирже.

2. Как теперь вывести валюту с брокерских счетов?

– Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов в БКС временно недоступен, в том числе на БКС Банк. Ранее БКС планомерно информировал клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. Наша статистика подтверждает, что клиенты активно избавлялись от этих валют, переводили средства в другие активы. На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики.

3. Что с юанем?

– Торги юанем и прочими валютными парами на Мосбирже продолжаются. Вывод юаней с брокерских счетов в БКС доступен только на БКС Банк. Также с сегодняшнего дня БКС убирает дисконты по юаню, валюта становится не маржинальной. Клиенты смогут закрыть свои необеспеченные позиции самостоятельно до конца дня.

4. А что на внебиржевом рынке?

– Компании и население по-прежнему смогут покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Все средства в данных валютах на банковских счетах остаются сохранными. Покупка и продажа валюты в БКС Банке работает в прежнем режиме. Возможно временное расширение спредов между покупкой и продажей долларов и евро.

5. Как теперь будет определяться курс доллара и евро?

– ЦБ будет определять курс на основании данных о внебиржевых торгах данными валютами.

6. Что с валютными фьючерсами и другие деривативами?

– Торги осуществляются в прежнем режиме. Преимущество фьючерсов в отношении отсутствия инфраструктурных рисков мы неоднократно отмечали. Расчеты будут производиться исходя из курса ЦБ.

7. Как ограничения отразятся на фондовом рынке?

– На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. Временно наблюдается высокая волатильность на рынке акций.

Ранее аналитики сообщили, что допускают ослабление курса российского рубля на 3–5% на фоне роста панического спроса на валюту. В целом, эксперты считают, что российская финансовая система давно готовилась к введению санкций против Мосбиржи, НКЦ и НРД, поэтому большинство брокеров ерешли на торговлю валютой на межбанке, где её невозможно запретить или заморозить.