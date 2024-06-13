Сбер гарантирует стабильность валютных операций через SberCIB Terminal

По мнению экспертов, эта платформа для онлайн сделок обеспечила клиентам Сбера бесперебойную реализацию валютных операций и оказалась готовой к новым обстоятельствам. Об этом пишет издание Лента.ru.

После того как США внесли Мосбиржу и Национальный клиринговый центр в санкционные списки, в банках все еще можно бесперебойно купить доллары и евро. Коме того, благодаря такой платформе для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн, как SberCIB Terminal от Сбера, картину можно видеть в реальном времени. Эксперты полагают, что это позволило как Сберу, так и пользователям платформы быть готовыми к ситуации.

В условиях новых санкций, наложенных на Мосбиржу и НКЦ, у экономических агентов возникают опасения относительно доступности долларов и евро, говорит экономист Андрей Бархота. С учетом прекращения проведения части валютных операций Мосбиржей и рядом банков, купирование опасений клиентов могло бы предупредить девальвационное движение на валютном рынке.

«Сбер оказался готов к новой ситуации лучше других финансовых институтов, обеспечивая бесперебойную реализацию валютных операций через специализированный терминал SberCIB. В работе системы мы видим гораздо менее волатильное движение по курсам и котировкам валют. В числе очевидных плюсов необходимо отметить гарантированную поставку валюты по фиксированной цене. Для клиентов Сбера эта услуга бесплатна, что гарантирует неповышение трансакционных издержек участников экономической деятельности», – сообщил экономист.

Напомним, США ввели новые санкции против России. В расширенные санкционные списки попали десятки физических и сотни юридических лиц. Так, ограничения введены против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) и Национального расчетного депозитария (НРД, выступает посредником в сделках с валютой на бирже).

В связи с этим биржевые торги долларом и евро приостанавливаются. Банк России уточнил, что торги другими валютами и на других биржевых площадках будут продолжаться без изменений, а сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю».