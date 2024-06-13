Нежилое здание и гараж вспыхнули в Иркутской области из-за молнии

Грозы, наблюдавшиеся в ряде районов Иркутской области, стали причиной нескольких пожаров. Подробности о них рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В 17:09 очевидцы сообщили, что в результате удара молнии загорелся второй этаж гаража на улице Прибайкальской в селе Сахюрта Ольхонского района. К месту были направлены автоцистерна и техника добровольной пожарной команды. Открытое горение ликвидировали в 17:38. Площадь, пройденная огнем, составила 54 квадратных метра.

В 19:13 поступило сообщение о пожаре в нежилом кирпичном здании на улице Розы Люксембург в Иркутске. К месту были направлены две автоцистерны и шесть человек. На момент их прибытия наблюдалось задымление в районе кровли. Отрытое горение было ликвидировано на площади 15 квадратных метров.