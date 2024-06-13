В Иркутске к 1 сентября откроют новый детский сад

Детский сад № 10 капитально ремонтируют в Иркутске-2 на улице Новаторов. В настоящее время работы выполнили почти на 80 процентов. Открыть обновленный объект, который рассчитан на 250 человек, планируют к 1 сентября, рассказали в пресс-службе мэрии.

Сад был построен более 40 лет назад. Капитально его ремонтируют впервые. Сейчас подрядчик обустраивает фасад, вентиляцию, выполняет электромонтажные и отделочные работы, замену окон. Кроме того, запланированы благоустройство территории и восстановление прилегающей дороги. Мероприятия проводят за счет средств регионального и городского бюджетов.

Помимо этого, сейчас закупают мебель, технологическое оборудование для пищеблока, прачечной и мультимедийное – для организации учебного процесса. Окончательный срок поставок – июль. В здании будут функционировать физкультурный и музыкальный залы, стим-лаборатория. Всего предусмотрено 12 групп, две из них – для ребятишек с тяжелыми нарушениями речи.