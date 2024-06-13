В Братске отремонтируют одну из самых загруженных дорог

Ремонт улицы Заводской планируют провести в Братске. Она является одной из самых протяженных и загруженных автотранспортом улиц Правобережного района. На следующей неделе будет подписан муниципальный контракт с подрядчиком для выполнения работ, рассказал мэр Сергей Серебренников.

Здесь расположены многоквартирные дома и социальные объекты: два детских сада, лицей № 3 и школа № 39. Были обращения от жителей. Ремонт проезжей части улицы будут делать методом сплошного покрытия дорожного полотна.

«По итогам конкурсных процедур работы будет выполнять подрядная организация "Трансстрой". Эта братская компания известна. Она хорошо зарекомендовала себя при выполнении ремонтов на городских дорогах, проездах к социальным учреждениям и благоустройстве дворовых территорий. Подрядчик располагает штатом квалифицированных дорожных рабочих, собственной техникой, мощностями по производству асфальтобетона», – резюмировал глава города.