12 вопросов о покупке и продаже валюты после 13 июня

Банк России приостановил с 13 июня торги долларом США, евро и гонконгским долларом на Московской бирже. Это связано с новым пакетом санкций, которые ввели США в отношении России. Торги долларом и евро в РФ полностью ушли на внебиржевой рынок. Что изменится для граждан и компаний? Станет ли валюты меньше? Будет ли теперь множественность курсов? И как изменится структура валютного рынка? Портал SIA.RU публикует ответы Банка России на часто задаваемые вопросы.

1. Как с 13 июня 2024 года будут торговаться доллар США и евро?

– Они продолжат торговаться на внебиржевом рынке. Их оборот на внебиржевом рынке уже давно превосходит объем сделок по этим валютам на Московской Бирже. Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, так и между банками и клиентами, прежде всего российскими экспортерами.

2. Почему санкции ввели США, а они коснулись и евро?

– Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро. Что касается гонконгского доллара, то эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются. Поэтому для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом.

3. Что изменится в жизни граждан и компаний после ввода санкций против Мосбиржи?

– Граждане и компании не смогут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать покупать и продавать их через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными.

4. Говорят, что теперь будет множество курсов. Так ли это?

– Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми.

5. От чего теперь будет зависеть курс рубля?

– Курс рубля к ключевым валютам определяется прежде всего балансом спроса и предложения валюты, полученной от внешнеторговой деятельности, и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки. В мае на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы продажи валюты со стороны экспортеров увеличились на 13%, до 15 млрд долларов США.

6. Могу ли я приобрести наличные доллары США и евро? И будут ли ограничения по суммам?

– Вы можете приобрести наличную валюту в банках (как в кассах, так и при наличии технической возможности через банкоматы). Банки продают валюту, исходя из ее наличия, операции проводятся по курсу банка.

7. Теперь валюты станет меньше?

– Введенные против Мосбиржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 годов, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным.

8. Что такое внебиржевой валютный рынок?

– Внебиржевой рынок — это все сделки, которые совершаются между покупателями и продавцами валюты за пределами биржи. Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, которые имеют право на проведение валютных операций, так и между банками и клиентами, прежде всего российскими экспортерами. Все сделки отражаются в отчетности банков, которую они сдают в Банк России ежедневно.

9. Как теперь экспортёры будут продавать валютную выручку?

– Экспортёры продолжат реализовывать валютную экспортную выручку в долларах США напрямую через уполномоченные банки.

10. Как с 13 июня 2024 года изменится структура валютного рынка?

– Доля юаня увеличится, а доллара и евро снизится. В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. На эти валюты сейчас приходится уже около 80% внешнеторговых расчетов. Доля юаня на торгах Московской Биржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань.

11. Можно ли будет открывать депозиты в долларах США и евро?

– Можно открыть и новые валютные счета в банках, которые оказывают такие эти услуги, но важно помнить, что, согласно действующим ограничениям, при открытии депозита конвертация средств с рублевого счета пройдет по курсу вашего банка, а обналичить средства обратно можно будет только в рублях по курсу банка в день снятия. В итоге для хранения сбережений рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными, потому стоит оценить и актуальные предложения российских банков по депозитам в рублях.

12. У меня валюта на брокерском счете. Что будет с ней, как ее вывести?

– Большинство брокеров уже предусмотрели в своих договорах специальные правила в случае блокировки клиентских активов. Так, могут быть установлены порядок и условия совершения брокерами сделок по конвертации валюты, а также порядок определения обменного курса, по которому будет осуществляться конвертация. В этом случае остатки валюты на счетах будут конвертированы в рубли и клиент сможет их вывести с брокерского счета. Но договоры могут содержать исключения, когда брокер вправе отказаться исполнить требование клиента о возврате валюты, если она заблокирована третьей стороной, до момента снятия блокировки.Чтобы вывести валютные остатки со счетов, клиенту необходимо подать брокеру поручение. Брокер обязан исполнить требование клиента о возврате суммы в сроки, установленные договором, если не установлено иное.

Вчера, 13 июня, курс рубля укрепился. Официальный курс доллара на 14 июня установлен на уровне 88,20 руб., евро – 94,83 руб. В обменниках курс продажи наличного доллара находится в диапазоне 90,0-105,0 руб., евро – 99,0-110,0 руб.