Как трудоустраивать несовершеннолетних? Комментарии юриста

Летом на рынок труда активно выходят подростки, желающие заработать и получить первый опыт трудоустройства. По данным hh.ru за май-июнь соискатели в возрасте до 17 лет открыли или обновили около 166 тысяч резюме — это 5,0% от всех резюме в стране.

По данным Службы исследований hh.ru, одной из причин, почему подростки отказываются от опыта раннего трудоустройства является страх, что их может обмануть недобросовестный работодатель (этого опасаются 18% респондентов).

Рассказываем, что нужно знать подросткам и их родителям об особенностях условий труда для несовершеннолетних работников.

Особенности трудоустройства подростков

Трудовым кодексом установлено, что граждане России могут начинать свою трудовую карьеру в 14 лет. Но есть ограничения. Так, трудовой договор с 14-летними может быть заключен:

Только с согласия одного из родителей (попечителя).

Только «для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы».

92 статья ТК РФ устанавливает следующие нормы продолжительности рабочего дня для несовершеннолетних:

до 24 часов в неделю — для работников в возрасте до 16 лет;

до 35 часов в неделю — для работников в возрасте от 16 до 18 лет.

При этом продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

4 часа — для работников от 14 до 15 лет;

5 часов — для работников от 15 до 16 лет;

7 часов — в возрасте от 16 до 18 лет;

несовершеннолетние, совмещающие работу с учебой, могут работать только 2,5 часа в день (для работников от 14 до 16 лет) и 4 часа (от 16 до 18 лет).

Для заключения трудового договора с несовершеннолетними в первую очередь необходимы:

Документ, подтверждающий согласие одного из родителей (усыновителей или попечителей). Образец такого разрешения не установлен, поэтому оно может быть составлено в свободной форме.

Свидетельство о рождении юного работника и копию паспорта его родителя.

Для трудоустройства учащихся в возрасте до 14 лет необходим документ, подтверждающий согласие органа опеки и попечительства (по месту жительства несовершеннолетнего).

Также предоставляется документ об основном общем образовании (аттестат) либо документ об оставлении общеобразовательного учреждения (приказ об отчислении).

Если работнику меньше 16 лет, и он продолжает учиться, то потребуется взять справку из учебного учреждения, в которой будет подтверждаться расписание учебных занятий учащегося. Работодатель должен ознакомиться с этим документом, чтобы не допустить нарушение учебного процесса.

Если у несовершеннолетнего уже есть паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и документы воинского учета (приписное свидетельство), он также должен предъявить их работодателю.

«С 2021 года бумажная трудовая книжка несовершеннолетним не оформляется, а начало трудовой биографии учитывается сразу в электронном виде. Но, если обычная трудовая книжка была оформлена ранее, записи о новом трудоустройстве работодатель вносит и в бумажную, и в электронную трудовую», — рассказывает Светлана Шабронова, юрист hh.ru.

Все несовершеннолетние могут быть приняты на работу только после прохождения предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования), по итогам которого выдается справка. В части 2 статьи 266 ТК РФ указано, что такие осмотры (обследования) должны осуществляться ежегодно за счет средств работодателя до достижения 18-летия.

Что еще важно знать?

Согласно статье 70 ТК РФ, несовершеннолетним не может устанавливаться испытательный срок. Статьей 265 ТК РФ запрещено принимать несовершеннолетних на работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Также работодатели не могут брать их на подземные работы и на работы, «выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами)». Юным работникам запрещается переносить и передвигать тяжести, превышающие установленные для них предельные нормы. По трудовому законодательству, для несовершеннолетних недопустима работа вахтовым методом (статья 298 ТК РФ) и работа в религиозных организациях (статья 342 ТК РФ).

Согласно статье 267 ТК РФ, ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. При этом замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией для лиц моложе 18 лет не допускается.

Работодатель не имеет права расторгать трудовой договор с несовершеннолетним работником по собственной инициативе (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем). Такое увольнение допустимо только с согласия госинспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Если работодатель не соблюдает какие-либо из вышеперечисленных норм законодательства, он может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности.

Как работать, если 14 лет еще не исполнилось?

Дети младше четырнадцати лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию. Для этого необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребенка подписывает родитель (опекун).