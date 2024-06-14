РСХБ внедрил систему онлайн подбора товаров

На аграрном маркетплейсе Своё Фермерство Россельхозбанка появилась функция подбора сельскохозяйственных материалов, оборудования и запчастей по запросу на закупку.

Онлайн-торговля значительно экономит время пользователей, позволяя осуществлять поиск и подбор товаров в удобное время и практически в любом месте. Однако в период активных полевых работ многие фермеры не имеют достаточного количества времени, чтобы детально сравнить предложения от поставщиков. Чтобы помочь эффективно распределить нагрузку и сократить временные затраты на подбор сельхозматериалов и оборудования, РСХБ внедряет функцию подачи заявки на их закупку прямо от поставщиков на B2B маркетплейсе Своё Фермерство.

Теперь любой пользователь платформы может сформировать и направить заявку на подбор товара, указав его желаемые характеристики: наименование, категорию и описание, его количество, регион доставки, желаемую дата отгрузки и т.д. Кроме того, покупатель может также приложить фотографии и спецификации. Для удобства заполнения пользователям доступен автовыбор параметров позиций из выпадающих списков, что минимизирует время на заполнение.

Подбор товара и поставщика осуществляется на основании сопоставления данных из заявки и информации в базе данных Своего Фермерства. Покупатель в течение одного рабочего дня получит на свою электронную почту релевантную подборку с маркетплейса с активными ссылками и возможностью оформить заказ. Особенно актуален данный сервис для подбора запчастей, а также для поиска редких позиций, обладающих особыми спецификациями.

«Заявка на закупку — это возможность для пользователей сэкономить время и получить лучшие предложения от поставщиков Своего Фермерства в ответ на свой запрос. Заполнение заявки не займёт более двух минут, при этом покупатель получит релевантные предложения по товарам, соответствующие заданным им требованиям. Это особенно важно в агроотрасли, потому что в период посевной и сбора урожая фермеру важно не упустить ни одной минуты и успеть сделать всё в короткий срок», — отметила Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Аграрный маркетплейс Своё Фермерство активно развивается с 2020 года. Сегодня в его базе более 3 млн товарных единиц от 16 000 поставщиков, более 500 000 пользователей ежемесячно посещают площадку. На платформе представлено 90% сельскохозяйственной техники отечественных производителей.