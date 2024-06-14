Семейное торжество на ферме – новый тренд в агротуризме

Семейные праздники занимают особое место в жизни каждого человека: укрепляют взаимоотношения, создают особые воспоминания и сохраняют традиционные ценности, обычаи и историю семьи. В преддверии наступления летнего сезона эксперты платформы Свое За городом Россельхозбанка отмечают повышенный спрос на агротуры с возможностью организации романтических и семейных мероприятий в сельской местности. Самыми популярными являются свадьбы на ферме, предложение руки и сердца, а также вечеринки по случаю оглашения пола ребёнка. На эти события приходится 30% заказов на территории фермерских хозяйств.

Свадьба на ферме: в России формируется новый тренд

Как показало исследование аналитиков платформы Свое За городом РСХБ, в России набирают популярность агротуры с возможностью организации свадьбы в сельском стиле: этим летом 12% влюбленных пар поженятся за городом, вдали от шумных мегаполисов, проведут красивую фотосессию на живописных сельских территориях, а также удивят гостей вкусной едой из натуральных фермерских продуктов. Одним из примеров таких локаций можно привести Шато де Талю – винодельню в Краснодарском крае, которая является стильным и популярным местом для проведения различных торжеств, включая свадьбы, на Юге России.

«В романтичной обстановке среди стройных виноградных рядов Шато де Талю соединилось более ста влюбленных сердец. А в 2023 году 25 девушек на забеге невест поборолись за главный приз - свадьбу мечты в Шато де Талю. Наша локация - мечта, воплощенная в жизнь. А множество наград тому подтверждение: лучшая локация для свадебной церемонии по версии Wedding awards 2022, лучший эногастрономический проект по версии Краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп», а также звание «Лучшей площадки для камерной свадьбы в России» по версии WEDDING AWARDS 2023г.», - подтверждает Елена Куркова, генеральный директор «Ресторанно-дегустационного комплекса Шато де Талю.

Предложение, от которого невозможно отказаться

Второе метро в рейтинге самых бронируемых агротуров занимает романтический отдых на двоих, на котором мужчины собираются сделать предложение руки и сердца своим возлюбленным. 10% мужчин планируют выразить свои чувства на борту воздушного шара, на свидании за гончарным кругом или во время прогулки по бескрайним виноградникам на фоне винодельни, которые в последнее время в России не уступают французским шато.

Доброе мероприятие для самых родных

Пополнение в семье - значимое событие не только для родителей, но также для их родственников и друзей. Традиция узнавать пол будущего ребенка в тесном кругу близких людей набирает обороты. 8% посетителей платформы Свое За городом планируют устроить праздник по случаю оглашения пола ребёнка на фермах с животными, на мастер-классах и дегустациях.

«Агротуризм в России с каждым годом стремительно развивается и является одним из самых востребованных видов отдыха. Он притягивает путешественников культурными традициями родной страны, самобытной атмосферой деревенской жизни, а также разнообразием видов сельского туризма: гастрономического, эно-, культурно-этнографического, экологического и т.д. Агротуризм меняет свою значимость, становясь для россиян чем-то большим, чем просто формой отдыха - теперь это желанная обстановка для главных романтических и семейных событий», - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В мае 2021 года Россельхозбанк запустил платформу Свое За городом, цель которой – помочь развитию агротуризма. На площадке представлены различные туристические предложения – от мастер-классов до многодневных экскурсий и проживания на фермах. РСХБ работает напрямую с организаторами туров в лице фермеров, которые могут бесплатно зарегистрировать и запустить свои маршруты, а туристы – с легкостью забронировать и оплатить путешествие.