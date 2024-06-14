Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже

Банк России принял решение временно отменить утренние торги на Московской бирже.

«Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 (мск) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения», – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, США ввели новые санкции против России. В расширенные санкционные списки попали десятки физических и сотни юридических лиц. Так, ограничения введены против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) и Национального расчетного депозитария (НРД, выступает посредником в сделках с валютой на бирже).