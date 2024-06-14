Байкальский банк и Дворец детского и юношеского творчества объединяются для развития потенциала детей

Байкальский банк и МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» подписали соглашение, которое закрепило основные направления сотрудничества и формы взаимодействия.

Сбер и коллектив Дворца творчества договорились проводить совместные творческие мероприятия, дополнительные общеразвивающие программы разной направленности, а также воспитательные и культурно развлекательные активности, патриотические, досуговые, культурные проекты и образовательные события на территории Иркутской области

Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка:

«Очень важно раскрыть потенциал ребенка, чтобы в будущем избавить его от простых рабочих функций, которые смогут выполнять машины. Для этого надо развивать школьника, мотивировать его и создать условия для такого будущего. Совместно с Дворцом творчества мы будем организовывать образовательные мероприятия с использованием интеллектуальных ресурсов банка: мастер-классы, научно-исследовательские конференции, научные форумы, круглые столы, квесты, выставки. Также наши волонтеры и эксперты будет обучать детей финансовой грамотности и кибебезопасности».

Антон Кутимский, директор МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»:

«Для Дворца творчества Сбер — это уникальная площадка для реализации новых совместных проектов, не только по привлечению детей сотрудников в качестве обучающихся на программы, а их у Дворца более 100, но и возможность открыть новые, в том числе и профильного характера, такие как юный финансист и юный банкир. Так же Сбер может стать партнёром всех мероприятий Городского школьного парламента, который развивает школьное самоуправление в городе уже более 20 лет».

На базе Иркутского Дворца детского и юношеского творчества на 10 образовательных направлениях обучаются более 5 тысяч учеников.