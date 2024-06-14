Клиенты Сбера в мае заключили рекордное количество ипотечных сделок на рынке первичного жилья

Аналитический центр Домклик Сбербанка в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц, в мае 2024 года. Эксперты рассмотрели структуру выданных ипотечных кредитов, а именно их распределение между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.

Распределение ипотеки по типам кредитов для ТОП-10 регионов по количеству выдач в мае 2024: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач.

В мае 2024 года Сбер выдал 77,1 тыс. кредитов на сумму 286,9 млрд рублей – самые высокие показатели в 2024 году. Значения параметров увеличились с апреля на 34% и 48% соответственно. Показатели выросли на всех основных рынках недвижимости (новостройки, готовое жилье, индивидуальное жилищное строительство), при этом структура выданных кредитов существенно изменилась.

Первичный рынок

В мае 2024 года количество сделок на первичном рынке достигло 30,4 тыс., что почти в 2 раза выше, чем в апреле, и в 4,4 раза выше, чем в марте. Более того, показатель оказался выше значений марта-июня 2023 года, которые варьировались от 25 до 27 тыс. шт.

В свою очередь, доля выдач на новостройки от общего количества ипотечных кредитов выросла до 39,4% (+12,2 п.п. с апреля) и приблизилась к рекордному значению, которое было зафиксировано в декабре прошлого года (39,7%).

Аналитики Домклик связывают существенный прирост спроса на первичном рынке с приближающимся завершением программы Господдержки, которое состоится 1 июля.

«Второй месяц подряд Москва лидирует среди регионов по доле первичного рынка в общем количестве выданных кредитов. Если в апреле показатель превышал 47%, то в мае он уже составил 62,5%. Мы объясняем столь высокий темп роста в столице скорым завершением программы Господдержки и изменением условий «Семейной ипотеки», — Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Аналитики Домклик добавляют, что на фоне введение запрета на возведение студий и квартир площадью менее 28 кв.м. можно ожидать рост спроса на малогабаритное жилье. В последние годы такие квартиры были очень популярны: по данным Домклик, в 2023 году доля студий и однокомнатных квартир в общем количестве сделок была на уровне 50%.

Москва – один из тех регионов, где ежемесячный платеж при покупке новостройки в ипотеку значительно выгоднее, чем при покупке вторичной квартиры. По данным за неполный май, медианный платеж на столичном рынке новостроек на 26,3% меньше, чем на вторичном рынке. В других крупных регионах разрыв не такой значительный: в части мегаполисов разница не превышает 20%. А также примерно в половине крупнейших субъектов РФ платеж по ипотеке на вторичном рынке выгоднее платежа на рынке новостроек.

Вторичный рынок

Хотя в мае количество выданных кредитов на вторичном рынке увеличилось до 31,9 тыс. шт. (+11,3% с апреля), показатель сильно отстает от среднего значения 2023 года (68 тыс.). Также за прошедший месяц доля кредитов на вторичном рынке от общего количества ипотечных выдач опустилась до 41,4% (-8,5 п.п.) – рекордно низкого показателя за всю историю наблюдений. Аналитики Домклик объясняют незначительную востребованность готового жилья активизацией спроса на первичном рынке, а также сохранением высокой ключевой ставки.

Наибольшая доля выданных кредитов фиксируется в субъектах РФ с недостаточно развитым рынком новостроек – Чеченской Республике (97,7%), Магаданской области (66,7%), Республике Коми (62,9%). Также высокие показатели отмечаются в регионах, где платеж по ипотеке на вторичном рынке гораздо выгоднее, чем на первичном – в частности, в Архангельской области (63,9%).

ИЖС

Как и на других рынках недвижимости, спрос на рынке индивидуального строительства увеличился. В мае количество выданных кредитов выросло до самого высокого значения за 2024 год - 13,3 тыс. (+14% с апреля). Тем самым уровень спроса не опускается ниже 10 тыс. шт. уже третий месяц подряд.

Помимо традиционной сезонности, ключевыми факторами, которые поддержали высокий спрос в мае, стали приближающееся завершение программы Господдержки и изменение условий по Семейной ипотеке. Доля выдач по этим программам от общего количества выданных ипотек на рынке ИЖС не опускалась ниже 90% с сентября прошлого года. В мае показатель составил 94,4%.

Наибольшая доля выдач – в Республиках Тыва (44,7%), Адыгея (37,4%) и Хакасия (32,4%). Напомним, что по количеству сделок на ИЖС в первые четыре месяца 2024 года Республика Тыва лидировала в Сибирском федеральном округе, а Республика Бурятия занимала третье место в Дальневосточном округе.