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Ярмарка недвижимости «Летняя коллекция» прошла в Иркутске

В Иркутске в центральном офисе Сбера прошла ярмарка недвижимости «Летняя коллекция». Посетители смогли получить полную информацию о покупке жилья: от новостроек до загородной недвижимости.

В рамках мероприятия ведущие застройщики и агентства недвижимости региона представили строящиеся и готовые квартиры в 26 жилых комплексах и на вторичном рынке, загородную недвижимость, земельные участки и проекты по строительству домов.

«Ярмарка — это уникальная возможность получить всю необходимую информацию о рынке недвижимости в одном месте. Здесь иркутяне знакомились с различными вариантами жилья. Специалисты Сбера консультировали по действующим специальным условиям, дополнительным сервисам, которые делают проведение сделки более удобным и быстрым», — Юлия Кальвина, управляющий иркутским отделением Сбербанка.

«Ярмарка необходима для знакомства жителей Иркутской области с актуальными предложениями и тенденциями развития строительной отрасли, презентации новых объектов и услуг в ипотечном кредитовании, для профессионального обмена информацией между специалистами и, в конечном итоге, для развития рынка недвижимости. Выставка наглядно демонстрирует, как развивается и совершенствуется строительная отрасль, как улучшается городская среда», — Виталий Чарков, руководитель строительной компании «Самолет Плюс».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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