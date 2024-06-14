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Датский квартал появится в Иркутском районе

Сбер финансирует строительство нового квартала малоэтажной застройки «Датский квартал» в жилом комплексе «Хрустальный парк» в Иркутском районе на сумму 978 миллионов рублей.

«Датский квартал» — это десятая, юбилейная очередь в микрорайоне «Хрустальный парк» общей площадью 18 тысяч квадратных метров. Сдача комплекса запланирована на 4 квартал 2024 года. 

«Девелоперская группа “Хрустальный” успешно развивает комплексную малоэтажную застройку. Ранее в партнерстве с банком на территории микрорайона были построены три квартала общей площадью около 43 тысяч квадратных метров. Финансирование составило 1,4 миллиарда рублей», — Юлия Кальвина, управляющий иркутским отделением Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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